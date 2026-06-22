Almanya’da Başbakan Friedrich Merz hükümeti, kamuoyuna yansıyan milyonlarca euroluk ödeme hatasını incelemeye aldı. Dışişleri Bakanlığı, sistemdeki hesaplama sorunu nedeniyle yurt dışında görev yapan personele olması gerekenden fazla ödeme yapıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, bir yıl içinde toplam yaklaşık 5 milyon Euro’luk fazla ödeme gerçekleştiği ifade edildi.
Söz konusu hata nedeniyle Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasında yurt dışındaki 220 görev merkezinden 71'inde görevli personele fazla ödeme yapıldığını doğrulayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, hukuki nedenlerle fazla ödenen paraların çalışanlardan geri talep edilemeyeceğini açıkladı.
Ortaya çıkan zararın nasıl karşılanacağı ise tartışma konusu oldu.
Merz hükümeti, söz konusu hizmet sağlayıcıya karşı tazminat davası açılıp açılmamasını gündemine alarak hukuki seçenekleri masaya yatırdı.