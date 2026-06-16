Çamaşır makinelerinde bulunan "Hassas Yıkama" veya "Kolay Bakım" programlarının yanlış kullanımı giysilerde kalıcı deformasyona ve tüylenmeye yol açıyor. Yapılan incelemeler, kullanıcıların program isimlerine aldanarak kumaş türüne uygun olmayan modları seçtiğini ve bunun da tekstil ürünlerinin yapısını bozduğunu ortaya koyuyor.

PROGRAMIN ASIL AMACI KIRIŞIKLIĞI AZALTMAK

Uzmanlar, "hassas yıkama" modunun makinedeki en nazik yıkama seçeneği olmadığını vurguluyor. Bu mod, her giysi grubu için değil yalnızca belirli tekstil ürünleri için uygunluk taşıyor.

Programın temel amacı; gömlek, bluz ve polyester gibi sentetik veya pamuk karışımlı kumaşların kırışmasını azaltarak ütü sürecini kolaylaştırmak olarak açıklanıyor. Dantel veya ince keten gibi aşırı narin kumaşlar için ise bu mod yüksek mekanik güç barındırıyor.

DOĞRU REHBER ETİKETTEKİ SEMBOLLER

Dayanıklı kalın pamuklu kumaşların bu modda yıkanması tekstil uzmanları tarafından önerilmiyor. Kalın pamuklular için standart "Pamuk" programının seçilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Doğru yıkama için makine üzerindeki program isimleri yerine giysi etiketlerindeki uluslararası sembollerin dikkate alınması gerekiyor. Etikette küvet sembolünün altında yer alan çift çizgi, ürünün çok daha düşük devirli ve özel bir modda yıkanması gerektiğini gösteriyor.

TAMBURLARIN AŞIRI YÜKLENMESİ ETKİYİ BOZUYOR

Yıkama sırasında yapılan bir diğer yapısal hata ise makine tamburunun aşırı doldurulması olarak öne çıkıyor. Aşırı yükleme, doğru mod seçilse bile giysilerin durulanmasını engelliyor ve kumaşları esnetiyor.

Hassas ve sentetik içerikli ürünlerin temizliğinde, kumaş dokusunun korunması ve kırışıklıkların önlenmesi adına makine tamburunun en fazla yarıya kadar doldurulması gerektiği belirtiliyor.