‘Ölü Deniz’ adlı stand-up gösterisinin ardından yurt dışı tatilinden döndükten sonra havalimanında gözaltına alınan ve 3 Temmuz’da tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

88 gündür cezaevinde bulunan ve 12 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Göktaş’ın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ndeki duruşması 1.5 saat gecikmeli başladı.

Göktaş savunmasına “Suçlama konusu yapılan 4 cümlem için 88 gündür kuyu tipi hapishanedeyim. Cümle başına 22 gündür hapisteyim” diyerek başladı.

‘NEDEN DÖNDÜN?’

Deniz Göktaş “Daha önce 198 kez yaptığım gösteride 100 binden fazla insanın izlediği/duyduğu cümlelerim suçlama konusu yapıldı.

Gösterilerimi yaptığım 3 yıl boyunca şikayet ya da suçlama konusu edilmedi bu dört cümlem” dedi. Türkiye’ye kendi isteğiyle döndüğünü belirten Göktaş, polisin havalimanında ‘Salak mısın Deniz, neden döndün? Sendeki imkan bizde olsa dönmezdik’ dediğini belirterek, “Kan, idrar, saç örneği alındı, sıfır sebeple uyuşturucu testine sokuldum. Ne içtiysem artık 88 gündür sonuç çıkmadı...” dedi.

Tahliye edildiğini düşündüğü kısa bir anın ardından yeniden tutuklandığını anlatan Göktaş, “30 saniyelik bir özgürlük oldu SEGBİS odasında” diye konuştu.

‘ZORLA GÖRÜŞTÜM’

Göktaş savunmasına “Kılıçdaroğlu ile görüşmek ister misin, diye üç kez soruldu. Görüşmek istemedim. Emrivaki şekilde görüştürdüler” diye devam etti. Göktaş’a ‘suç ve suçluyu övmekten’ beraat, ‘dini değerleri aşağılama’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten 11 ay 20 gün olmak üzere 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.