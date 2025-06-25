Astrolojide her burcun öne çıkan bir özelliği var. Kimisi özgürlüğüne düşkün, kimisi lider, kimisi içe kapanık… Ancak öyle bir burç var ki, annesine olan düşkünlüğüyle diğerlerinden açık ara ayrılıyor. O burç da Yengeç!

AİLEYE DÜŞKÜNLÜK

Yengeç burcu, Zodyak'ın aileye en bağlı burcudur. Yöneticisi Ay olduğu için duygular, annelik, ev ve köklerle doğrudan ilgilidir. Çoğu Yengeç burcu için “aile” hayatın merkezidir: Özellikle de anne figürü bu burç için çok önemlidir. Küçük yaşta bile annelerine çok bağlı olabilirler, büyüdüklerinde ise bu bağ kolay kolay zayıflamaz.

KORUMA VE GÜVEN ARAYIŞI

Yengeçler, iç dünyalarında oldukça hassastır ve kendilerini güvende hissetmek için tanıdık, sıcak ve şefkatli ortamlara ihtiyaç duyarlar. Anneyle kurdukları bağ bu güveni sağladığı için, çocuklukta da yetişkinlikte de bu figürden kolay kolay kopmazlar.

GEÇMİŞE BAĞLILIK

Yengeç burcu, anılara, fotoğraflara, çocukluk eşyalarına değer verir. Bu yüzden anneyle geçirilen anılar onlar için kıymetlidir. Bazı Yengeçler hayatı boyunca annesinin tariflerini yapar, onun gibi giyinir, hatta onun gibi konuşur!

ŞEFKATLİ VE EVCİMEN YAPI

Yengeç burcu evcimenliğiyle bilinir. Bu yönüyle genellikle anneyle özdeşleşen “şefkatli kucağa” ihtiyaç duyar. Sevgiyi “bakım vermek ve almak” üzerinden algılar; anneyle olan bağı da bu yüzden yaşam boyu sürer.