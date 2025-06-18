Türkiye’de icra dosyası sayısı 23 milyonu geçti. 86 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de icra dosya sayısı nüfusun 4’te 1’irine denk geliyor. PTT aracılığıyla gönderilen tebligat sayısı 2020’de 91 milyon iken 2024’de bu rakam yüzde 57 artışla 143 milyona çıktı.

KİT Komisyona gönderilen bilgi notunu değerlendiren CHP’li Komisyon üyesi Mehmet Tahtasız, “AKP iktidarı yalan söyler ama rakamlar yalan söylemez. 2024 yılında neredeyse nüfusumuzun iki katı kadar vatandaşlarımızın evine icra, iflas, mahkeme ve ceza tebligatı gönderilmiş. Eskiden insanlar postacı geliyor diye sevinirdi, çocuklar ‘bak postacı geliyor’ diye şarkılar söylerdi. Şimdi vatandaşlar postacı görünce kaçar oldu. Çünkü postacı artık onlara sevdiklerinden mektuplar getirmiyor. Postacı icra veya mahkeme tebligatı getiriyor” dedi.

PTT Genel Müdürlüğü’nün, komis­yon üyelerine gönderdiği bilgi notunda şu ifadelere yer verildi: “2020 yılı 91 milyon 457 bin 923 adet, 2021 yılı 116 milyon 684 bin 386 adet, 2022 yılı 132 milyon 225 bin 334 adet, 2023 yılı 118 milyon 757 bin 35 adet ve 2024 yılı 143 milyon 884 bin 748 adet tebligat/e-tebligat kabulü yapılmış olup savcılık ve/veya mahkemelerce gerçekleştirilen söz konusu adli tebligatlarla ilgili ceza, icra, aile, asliye mahkemesi vb ayrımı bulunmamaktadır.”

MUHTARLIKLAR TEBLİGAT DOLU

Tebligat sayısındaki artışa dikkat çeken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Bugün hangi muhtarlığa giderseniz gidin muhtarların masasının tebligatlarla dolu olduğunu görürsünüz. Bunun sorumlusu halkı fakirleştiren, borç batağına iten AKP iktidarıdır. İktidarın yönetemediği ekonominin faturası her yıl katmerlenerek vatandaşa çıkmaktadır.”

Pazarlık usulü açık ihaleyi geçti

KİT Komisyonu’nda, icra tebligatlarını dağıtan PTT’nin mali durumu da tartışıldı. 2018’de Varlık Fonu’na devredilen PTT, 2019’dan bu yana sürekli zarar açıklıyor. 2015’ten 2024 yılı sonuna kadar PTT’nin yaptığı mal ve hizmet alımı ihalelerinden 906 tanesi açık ihale olarak gerçekleştirilirken aynı yıllarda doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımı ihalesi sayısı 1360. CHP’li Tahtasız, “Rekabetin oluşmadığı, şeffaflığın olmadığı bir ortamda daima şaibe vardır” dedi. Öte yandan PTT, son dönemde şubelerinin tadilatı için 100 milyon 778 bin lira harcadı.