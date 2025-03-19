Cem YILDIRIM
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Bu veriler Türkiye’de her 4 kişiden birinin icra dairelerine yolunun düştüğünü gösteriyor” dedi.
GÜNLÜK 20 BİN DOSYA
Başevirgen, şunları söyledi: “Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon 183 milyar liraya kadar yükseldi, bu tablonun bir benzeri de icra dairelerinde yaşanıyor. Mart ayında icra dairelerine gelen günlük dosya sayısının 20 binin üzerine çıktı.”
Başevirgen, bankaların kanuni takibe intikal ettirdiği bireysel borçlu sayısının geçen yıla göre yüzde 201 arttığını söyledi.