Kırılmaz cam bardaklarıyla dünya çapında ün kazanan Fransa merkezli cam üreticisi Duralex, yaşadığı derin mali sıkıntılar nedeniyle yeniden yargı korumasına başvurdu. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, nakit akışında yaşanan ciddi sorunlar sebebiyle iflas sürecinin başlatıldığı ve mahkeme gözetiminde altı aylık bir gözlem dönemine girildiği duyuruldu.

Orléans Ticaret Mahkemesi’nin koruması altına alınan 1945 kuruluşlu tarihi marka, bu süreçte ticari dönüşüm planını sürdürmeyi ve geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Şirket yönetimi, markanın bu süreçten en uygun şekilde çıkması için tüm imkanların kullanılacağını vurgularken, tüketicilere de markaya destek olmak adına ürün satın almaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

SON 20 YILDIR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bünyesinde 243 personel barındıran Duralex, son yirmi yıl içinde beşinci kez mali yeniden yapılandırma süreciyle karşı karşıya kaldı. Şirket, daha önce yaşadığı benzer krizlerin ardından 2024 yılında çalışanlarının girişimiyle bir kooperatif modeline dönüştürülerek faaliyetlerine devam etme kararı almıştı.

Hatta firmanın kurtarılması amacıyla Orléans yakınlarındaki La Chapelle-Saint-Mesmin’de bulunan tek fabrikada çalışan personelin yaklaşık yüzde 60'ı bu kooperatif yapısına bizzat yatırım yapmıştı.

Geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen fon toplama kampanyasında 5 milyon Euro’luk sermaye artırımı hedefleyen şirket, birkaç saat içinde 20 milyon Euro’yu aşan yatırım taahhüdü alarak toparlanma sürecine dair büyük bir umut yaratmıştı.

MAAŞLARIN YÜZDE 50'Sİ ZOR ÖDENDİ

Ancak son dönemde yönetim kademesinde yaşanan radikal değişiklikler ve operasyonel aksaklıklar şirketteki belirsizliği yeniden tırmandırdı. Nisan ayında, şirketin kooperatife dönüşüm ve yeniden doğuş sürecinin sembol isimlerinden Genel Müdür François Marciano ile mali işlerden sorumlu oğlu Antoine Marciano görevden ayrıldı.

Fransız işçi sendikası CGT, Marciano’nun görevden uzaklaştırıldığını öne sürerken, genel müdürlük koltuğuna daha önce pazarlama ve ticari faaliyetlerden sorumlu olan Peggy Sadier getirildi. Şirkete yakın kaynaklar, Duralex’in mali durumunun kritik seviyede kötüleştiğini, kasada yeterli nakit bulunmaması sebebiyle çalışanların son maaşlarının yalnızca yüzde 50’sinin ödenebildiğini belirtiyor.