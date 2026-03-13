Eskişehir’de 8 yıl önce kurulan ve kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelen Home Mobilya Dekorasyon Yapı ve Yapı Elemanları A.Ş. için yolun sonu göründü. Şirket, girdiği derin mali darboğazı aşmak adına başvurduğu yasal yollardan sonuç alamadı.

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, bir süredir devam eden konkordato davasında nihai kararını açıkladı. Mahkeme, şirketin sunduğu kurtuluş reçetesi olan konkordato projesini onaylamayarak iflas kararı verdi.

MAHKEME KURTULUŞ TALEBİNİ REDDETTİ

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin ve ortakları Hayrettin Ataş ile Kadir Şahin’in konkordato tasdik talepleri yerinde bulunmadı. Mahkeme heyeti, firmanın mali yapısının sürdürülebilir olmadığına hükmederek tüm koruma kalkanlarını kaldırdı.

11 Mart 2026 günü saat 12:00 itibarıyla şirketin iflası resmen açıldı. Bu kararla birlikte, konkordato komiserinin görevi sona ererken, şirketi hacizlere karşı koruyan tüm tedbir kararları da tamamen iptal edildi.

1000 METREKARELİK TESİS SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 1000 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren dev fabrikada üretim tamamen durdu. Tesiste mutfak ve banyo dolaplarından cam balkon sistemlerine, kapı üretiminden özel tasarım dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede imalat yapılıyordu.

Sektörde "tasarım odaklı" üretimiyle tanınan ve birçok eve giren firmanın iflası, bölge sanayisinde şok etkisi yarattı. Fabrikanın sessizliğe gömülmesi, hem tedarikçiler hem de çalışanlar arasında büyük bir üzüntü ve belirsizliğe yol açtı.

TASFİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Mahkemenin ilan ettiği kararın ardından şirket için tasfiye süreci hızlı bir şekilde başlatıldı. İflas tasfiyesinin adi usulde yapılmasına karar verilirken, dosya yetkili merci olan Eskişehir İflas Müdürlüğü’ne devredildi.