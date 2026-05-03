Teknoloji dünyasında "güvenli bağlantı" simgesi olarak görülen fiber optik kablolar hakkında ezber bozan bir araştırma yayımlandı. Hong Kong Politeknik Üniversitesi ve Hong Kong Çin Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve NDSS Sempozyumu 2026'da sunulan çalışma, ev ve ofislerdeki fiber hatların birer akustik dinleme cihazına dönüştürülebileceğini somut verilerle kanıtladı.

KONUŞMALAR SES DOSYASINA DÖNÜŞEBİLİYOR

Fiber optik kabloların çalışma prensibi, ışığı minimum kayıpla iletmek üzerine kurulu olsa da bu kabloların dış titreşimlere karşı aşırı hassas olduğu anlaşıldı. Araştırmaya göre, ortamdaki ses dalgaları havada yayılırken fiber kablonun yapısında mikroskobik düzeyde deformasyonlar oluşturuyor. Bu fiziksel değişimler, kablo içinden geçen lazer sinyallerinin "fazında" küçük kaymalara neden oluyor.

Saldırganlar, kablonun bir ucuna ticari olarak kolayca temin edilebilen Dağıtılmış Akustik Algılama (DAS) sistemlerini bağladığında, lazerdeki bu değişimleri analiz ederek ortamdaki konuşmaları yeniden ses dosyasına dönüştürebiliyor. Uzmanlar, bu yöntemle 50 metreyi aşan mesafelerden bile net ses kayıtları alınabildiğini vurguluyor.

TESPİT EDİLEMİYOR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise saldırının uygulanabilirliği. Bilim insanları, FTTH (Eve Kadar Fiber) sistemlerinde kullanılan standart dağıtım kutularına benzer bir "Duyusal Alıcı" tasarladı. Bu cihaz, mevcut ağ ekipmanlarının arasına kolayca gizlenebildiği için fark edilmesi neredeyse imkansız hale geliyor.

Geleneksel dinleme cihazları radyo frekansı (RF) yaydığı için böcek arama cihazlarıyla tespit edilebiliyor. Ancak fiber optik üzerinden yapılan dinlemeler herhangi bir sinyal yaymadığı için mevcut güvenlik ekipmanları tarafından fark edilemiyor. Bu durum, özellikle devlet binaları, finans kuruluşları ve yüksek güvenlikli ofisler için tamamen yeni bir tehdit profili oluşturuyor.