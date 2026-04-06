Yeni bir araştırma, günlük yaşamda sık kullanılan kokulu mumların sigaradan bile daha zararlı olabileceğini ortaya koydu. Cork Üniversitesi’nden Asit Kumar Mishra ve Galway Üniversitesi’nden Marie Coggins, kokulu mumların havadaki ince toz seviyesini Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiğinden 15 kat daha fazla artırabildiğini tespit etti.

ZEHİRLİ GAZLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmaya göre, kokulu mum ve tütsü yakmak kükürt dioksit, karbon monoksit ve azot oksit gibi zehirli gazların açığa çıkmasına neden oluyor. Bu gazların etkisi, ince toz partiküllerinden bile daha güçlü olabiliyor ve sigaradan dört kat daha tehlikeli olabileceği belirtiliyor.

KRONİK HASTALIKLARI OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Kısa vadede mum kullanımı akciğerlerde, gözlerde, burunda ve boğazda tahrişe yol açarken öksürme, hapşırma ve solunum yolu rahatsızlıklarını da tetikleyebiliyor. Ancak tehlike uzun vadede çok daha ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Araştırmacılar, kronik bronşit, kalp damar hastalıkları ve akciğer kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının riskinin artabileceğini söylüyor. Özellikle astım hastalarının mum kullanırken dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor; zira mumlar astım krizlerini tetikleyebilir.

Bazı kişiler riskleri azaltmak amacıyla doğal balmumu mumları tercih ediyor. Ancak araştırmaya göre, bu mumlar da tamamen güvenli değil. Bazı bileşenler, oda havasındaki ozonla reaksiyona girerek zehirli yan ürünler oluşturabiliyor.