Gıda Standartları Ajansı (FSA), etiketleme hatası nedeniyle ciddi bir gıda geri çağrısı yaptı. 3D Trading firması tarafından satılan Ruffles Sabor a Jamón Crisps cipslerinde, alerjen içeriği İngilizce olarak belirtilmedi. Bu durum, süt ve soya alerjisi bulunan kişiler için büyük bir sağlık riski taşıyor.

HAYATİ TEHLİKE RİSKİ OLUŞTURUYOR

Cipsler, süt ve soya içeriyor ancak ambalajda bu alerjenlerin belirtilmemesi, alerjisi olan bireyler için ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Süt veya soya alerjisi bulunan kişilerin, bu ürünü kesinlikle tüketmemeleri gerektiği önemle vurgulandı. Alerjik reaksiyonlar, hafif kızarıklıktan hayati tehlike oluşturan anafilaksiye kadar değişebilir.

HANGİ ÜRÜN GERİ ÇAĞIRILDI?

Ürün Adı: Ruffles Sabor a Jamón Crisps

Paket Boyutu: 150g

Parti Kodları: Tüm partiler

Son Tüketim Tarihi: Tüm tarih aralıkları

Bölge: Kuzey İrlanda ve İskoçya

ÜRÜN İADESİ VE GERİ ÖDEME

Tüketiciler, ürünlerini satın aldıkları mağazaya fiş ibraz etmeden geri götürüp tam para iadesi alabilecekler. Anaphylaxis UK, süt ve soya alerjisi olan bireyleri uyararak, olası alerjik reaksiyonlar konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Alerjik Reaksiyonların Belirtileri