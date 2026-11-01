ABD'de geliştirilen proje, beton yapıların arasında küçük yeşil alanlar oluşturmak yerine tarımı doğrudan yaşam alanlarının merkezine taşıyor. Konutların çevresinde üretim yapılabilecek alanlar oluşturulurken bölge sakinlerinin günlük gıda ihtiyaçlarının bir bölümünü kendilerinin karşılaması amaçlanıyor.

EVLERİN YANINDA TARIM YAPILABİLECEK

ABD'nin Tennessee eyaletinde planlanan Armistead Agrihood projesi, yaklaşık 78 hektarlık geniş bir arazi üzerine kurulacak şekilde tasarlandı. Yerleşim alanının önemli bir bölümünün tarımsal üretime ve doğal yaşamın korunmasına ayrılması öngörülüyor.

Yeni modelde evlerin özel bahçelerinde sebze ve meyve yetiştirilmesine olanak sağlanırken ortak tarım alanlarında da üretim yapılabilecek. Böylece sakinler, yaşadıkları yerden uzaklaşmadan kendi gıdalarını yetiştirme fırsatı bulabilecek.

İNŞAATINA 2028 YILINDA BAŞLANACAK

Projenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise tarım alanlarının konutlardan uzak bölgelerde değil, doğrudan yerleşimin içinde bulunması. Evler, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanları tarımsal üretimle iç içe olacak şekilde planlanıyor.

Tarım alanlarında ilk çalışmaların başladığı projede, konutların inşasına 2028 yılının başında geçilmesi planlanıyor. Yerleşimde çiftçi pazarı, alışveriş noktaları ve sosyal alanlar da bulunacak. Projenin tamamen ne zaman tamamlanacağı ise henüz netleşmedi.