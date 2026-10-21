Fiziksel olarak bitkin hissetmenize rağmen yatakta dönüp duruyorsanız, yalnız değilsiniz. Ünlü kardiyolog Dr. Alok Chopra, yoğun yorgunluğa rağmen beynin uyumayı reddetmesinin arkasındaki biyolojik mekanizmayı açıkladı.

Dr. Chopra, bu sinir bozucu durumun temel nedeninin sirkadiyen ritim bozukluğu olduğunu belirtiyor.

VÜCUT YORGUN AMA İÇ SAAT "GÜNDÜZ" DİYOR

Dr. Alok Chopra, fiziksel tükenmişliğin her zaman uyku hali yaratmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel olarak bitkin hissedebilirsiniz, ancak beyniniz henüz uyku için biyolojik sinyali almamış olabilir. Sirkadiyen ritminiz, vücudunuzun ne zaman uyumaya hazır olduğunu belirlemede önemli bir rol oynar. Vücudunuz yorgun olsa da, iç saatiniz hazır olmayabilir."

Yaklaşık 24 saatlik bir döngüde uyku-uyanıklık düzenini yöneten sirkadiyen ritim, beynin hipotalamus bölgesindeki biyolojik saat tarafından kontrol ediliyor. Çevresel ipuçlarına, özellikle de ışığa göre çalışan bu sistem, karanlık çöktüğünde uyku hormonu olan melatonin üretimini tetikliyor.

EKRANLAR BEYNE "HENÜZ GECE DEĞİL" MESAJI VERİYOR

Sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda modern yaşam alışkanlıklarının uyku kalitesini baltaladığını vurgulayan Dr. Chopra, akşam saatlerinde maruz kalınan yapay ışıklara dikkat çekti:

"Akşamları ekran başında geçirilen zaman, melatonin üretimini engelliyor ve beyninize esasen 'HENÜZ GECE DEĞİL' mesajını veriyor. İş, videolar, e-postalar, haberler ve stres... Yorgun olabilirsiniz, ancak beyninize hala gündüz olduğunu ve çalışmaya devam etmesi gerektiğini söylüyorsunuz."

Ayrıca, sirkadiyen ritimdeki bu bozulmalar sadece uykuya dalmayı zorlaştırmakla kalmıyor; hafıza üzerinde kritik rol oynayan REM uykusu dahil olmak üzere uykunun derin evrelerini de olumsuz etkiliyor.

UZMANINDA SİRKADİYEN RİTMİ DÜZELTME REHBERİ

Kardiyolog Dr. Alok Chopra, vücut saatini yeniden senkronize etmek ve daha kaliteli bir uyku uyumak için şu 6 stratejiyi öneriyor:

• Sabah gün ışığından faydalanın: Sabah saatlerinde açık havada vakit geçirmek, biyolojik saatinizi güne sıfırlamanın en etkili yoludur.

• Gece mavi ışık maruziyetini sınırlayın: Akşam saatlerinde parlak ekranları azaltarak melatonin üretimine izin verin. Cihazlarınızda mavi ışık filtreleri aktifleştirin.

• Düzenli uyku programına uyun: Hafta sonları dahil olmak üzere her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmaya özen gösterin.

• Uyarıcı maddeleri kısıtlayın: Kafein tüketimini özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde durdurun.

• Sakinleştirici bir rutin oluşturun: Kitap okumak veya ılık bir banyo yapmak, beyne "dinlenme zamanı" sinyali gönderir.

• Öğle uykularını azaltın: Gün içinde yapılan şekerlemeleri 20-30 dakika ile sınırlayın ve geç saatlerde uyumaktan kaçının.