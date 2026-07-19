Gökbilim tarihinin en heyecan verici ve nadir olaylarından birine tanıklık etmeye çok az zaman kaldı. Bilim insanlarının "Kaos Tanrısı" adını verdiği devasa Apophis asteroiti, üç yıldan kısa bir süre içinde Dünya’nın adeta saç payı kadar yakınından geçecek. Üstelik bu kozmik şovu, dünya nüfusunun yüzde 90'ına yakını hiçbir teleskoba veya özel ekipmana ihtiyaç duymadan, çıplak gözle net bir şekilde izleyebilecek.

İtalya’daki Padua Üniversitesi’nde düzenlenen "Apophis T-3 Years" çalıştayında bir araya gelen uzmanlar, bu olayın insanlık tarihi için bir ilk olduğunu vurguluyor. İlk kez bu büyüklükte bir uzay kayasının yörüngesi bu kadar hassas şekilde hesaplanabildi ve milyarlarca insanın bu anı canlı izlemesi için geri sayım başladı.

ÇARPTIĞI ŞEHRi YOK EDEBİLECEK BÜYÜKLÜKTE

99942 Apophis, en geniş noktasında yaklaşık 450 metre genişliğe sahip, fıstık şeklinde devasa bir gök taşı. Boyutlarını gözünüzde canlandırmak gerekirse, ünlü Empire State Binası’nın yüksekliği kadar bir uzay kayasından bahsediyoruz. Normal şartlarda çarptığı bir şehri haritadan silebilecek büyüklükte olan bu devasa kaya, 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya’ya rekor bir yakınlığa ulaşacak.

Gezegen Topluluğu’nun verilerine göre Apophis, Dünya yüzeyine sadece 30 bin 600 kilometre mesafeye kadar sokulacak. Bu mesafe, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinden daha uzak olsa da televizyon ve haberleşme için kullanılan yüksek irtifadaki jeosenkron uydulardan çok daha yakın bir noktayı ifade ediyor. Ancak bilim insanları korkulacak bir durum olmadığını net bir dille belirtiyor. Apophis’in 2029 yılındaki bu geçişte veya önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı tamamen sıfır. Ayrıca uydularımız için de bir tehdit oluşturmuyor, çünkü yapay uyduların yörüngeleri asteroitin rotasına göre kolayca uzaklaştırılabiliyor.

İNSANLIĞIN ORTAK KOZMİK RANDEVUSU

MIT'de görev yapan ünlü asteroit uzmanı Richard Binzel, bu geçişin insanlık psikolojisi üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Geçiş haritalarının hazırlanmasına katkı sağlayan Binzel, Apophis’i görmenin tüm insanlığın aynı anda ortak bir kozmik deneyim yaşaması anlamına geldiğini belirtiyor. Bu tarihi olay, uzayın sonsuz derinliği karşısında Dünya’mızın ne kadar küçük ve kırılgan olduğunu bize bir kez daha hatırlatacak.

Olayın önemi o kadar büyük ki, Birleşmiş Milletler 2029 yılını resmi olarak "Uluslararası Asteroit Farkındalığı ve Gezegen Savunması Yılı" ilan etti. NASA’nın OSIRIS-APEX uzay aracı başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki ajanslar Apophis'i yakından incelemek ve yapısını çözmek için şimdiden hazırlıklara başladı.

TÜRKİYE DAHİL MİLYARLÖARCA İNSAN İZLEYECEK

Bilim insanlarının hazırladığı en güncel simülasyon ve haritalara göre, Apophis’in Dünya yakınındaki yolculuğu yaklaşık 7 saat sürecek. Bu süre zarfında asteroiti görebilmek için havanın kararmış olması, gökyüzünün açık olması ve şehir ışıklarından uzak, temiz bir gökyüzü koşulunun bulunması gerekiyor.

Geçişin ilk saatlerinde, asteroit henüz Dünya'ya doğru yaklaşırken Avustralya ve Asya genelinde yaklaşık 4,5 milyar insan bu ana tanıklık edebilecek. Türkiye de bu şanslı coğrafi dilimin sınırlarında yer alıyor. Apophis’in Dünya’ya en çok yaklaştığı son saatlerde ise sahne değişecek ve Güney Amerika’nın doğusu, Kuzey Afrika ile Avrupa’nın büyük bölümünde yaşayan yaklaşık 1,9 milyar insan bu devasa gök taşına en yakın konumdan bakma fırsatı yakalayacak.

Uzmanlar, Apophis’in korkulacak bir tehdit değil, aksine evreni anlamak için eşsiz bir laboratuvar olduğunu söylüyor. Bu olayın yeni nesil bilim insanlarına da ilham vermesi bekleniyor. İnsanların bu geçişi ürkütücü değil, büyüleyici bulmasını uman araştırmacılar, gökyüzüne bakan birçok gencin bu sayede uzay bilimlerine adım atmak için gereken o ilk merak kıvılcımını içinde hissedeceğine inanıyor.