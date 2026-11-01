Canlandırdığı komedi karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şafak Sezer, son dönemde projelerinden çok fiziksel görünümüyle konuşuluyor. Katıldığı etkinliklerde ve verdiği röportajlarda yüz hatlarının geçmiş yıllara göre farklı görünmesi, sosyal medyada da yorumlara neden oldu.

Oyuncunun son fotoğraflarında yüzünün daha dolgun ve gergin görünmesi, estetik müdahale yaptırdığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

BOTOKS İDDİALARI GÜNDEMDE

Sezer'in dış görünüşündeki değişim daha önce de benzer tartışmalara konu olmuştu. Yüzündeki gerginlik ve mimiklerindeki farklılık üzerinden botoks ve dolgu yaptırdığına ilişkin yorumlar yapılmıştı.

Öte yandan oyuncunun kısa sürede 8 kilo verdiği ve yağ aldırdığı yönünde de iddialar ortaya atılmıştı. Sezer ise daha önce hakkında çıkan söylentilere kendine özgü mizah anlayışıyla karşılık vermişti.

Oyuncunun son görüntüleriyle yeniden gündeme gelen estetik iddialarına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.