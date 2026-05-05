Klinik diyetisyenlere göre badem; bitki bazlı protein, lif ve sağlıklı yağların mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Uzmanlar buna "ideal doygunluk üçlüsü" diyor. Bu üçlü bir araya geldiğinde kan şekerini dengeliyor ve uzun süre tokluk hissi sağlıyor.

Yağlı diye korkmayın, bilim tam tersini söylüyor

Birçok kişi bademdeki yağ oranından endişe etse de, bunlar aslında kalbi koruyan tekli doymamış yağlardır.

Kilo kontrolü: Araştırmalar, düzenli badem tüketenlerin daha düşük vücut kitle indeksine ve daha az vücut yağına sahip olduğunu gösteriyor.

Kalp dostu: Kötü kolesterolü düşürmeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor.

Bağırsaklarınızda "bayram" havası

Her gün badem yemek, aslında bağırsak mikrobiyotanızı beslemek demektir. Bademdeki lifler ve polifenoller, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar.

Prebiyotik etki: Son çalışmalar, bademin bağırsak duvarını güçlendiren ve iltihabı azaltan "bütirat" adlı kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini artırdığını kanıtlıyor.

Günde kaç adet yemeli?

Uzmanlar iki farklı seçenek sunuyor:

Hızlı bir atıştırmalık için: Yaklaşık 12-15 adet (bir küçük avuç).

Maksimum metabolik fayda için: Bağırsak sağlığı ve metabolizmayı hızlandırmak isteyenler için günde yaklaşık 45-50 gram.

100 gram bademde neler var?

Kalori: 164 kcal (bir porsiyon yaklaşık 28g içindir)

Lif: 3.54 g

Protein: 6.01 g

E Vitamini: 7.26 mg (Günlük ihtiyacın büyük kısmını karşılar)

Magnezyum: 76.5 mg

İşlenmiş, paketli bir atıştırmalık yerine çantanıza atacağınız bir avuç badem, gün boyu enerjinizi sabit tutar ve kalbinizi korur. Bağırsak sağlığınız için lif tüketimini artırdığınızda gün boyu su içmeyi ihmal etmeyin.