

Son yılların en çok tercih edilen besinlerinden biri olan chia tohumu, uzun süre tok tutma özelliği sayesinde sağlıklı beslenme programlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Suyla temas ettiğinde jel kıvamına gelerek hacmi artan bu küçük tohumlar, yalnızca sindirimi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda iştah kontrolüne de katkı sağlayabiliyor. Peki bilimsel araştırmalar chia tohumu hakkında neler söylüyor?

BEYNİN TOKLUK MEKANİZMALARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Brezilya'da yürütülen ve 28 Ocak 2026 tarihinde Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmada, chia tohumundan elde edilen yağın, ultra işlenmiş gıdaların beyin üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceği öne sürüldü.

Araştırmacılar, chia yağında bulunan alfa-linolenik asidin (ALA), iştahın düzenlenmesinde rol oynayan POMC ve CART isimli genlerin aktivitesini artırabildiğini belirtti. Bu bulgular, chia tüketiminin tokluk hissini destekleyen biyolojik mekanizmalar üzerinde etkili olabileceğine işaret ediyor.

CHİA TOKLUK HİSSİNİ NASIL DESTEKLİYOR?

Araştırmada elde edilen başlıca bulgular şöyle sıralandı:

Tokluk sinyallerini güçlendirebilir: Chia yağı verilen deneklerde, POMC ve CART proteinlerini üreten genlerin daha aktif çalıştığı gözlemlendi. Bu genler, beynin "yeterince enerji alındı" mesajını oluşturmasında görev alıyor.

Leptin direncine karşı olumlu etki gösterebilir: Yüksek yağlı beslenme düzeni, zamanla leptin hormonunun etkisini azaltabiliyor. Çalışmada, chia desteğinin leptin sinyal mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlayabileceği ifade edildi.

İltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir: Özellikle chia ununun, sağlıksız beslenmenin tetiklediği beyin kaynaklı inflamasyonu azaltabilecek etkiler gösterdiği araştırmada dikkat çeken bulgular arasında yer aldı.

ARAŞTIRMADA KİLO KAYBI GÖZLENMEDİ

İştahın azalmasına ve bazı biyolojik göstergelerde iyileşme görülmesine rağmen, deney sürecinde anlamlı bir kilo kaybı tespit edilmedi. Araştırmacılar, bunun temel nedeninin deneklerin yüksek kalorili beslenmeye devam etmesi olabileceğini değerlendirdi.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ

Besin içeriği açısından oldukça zengin olan chia tohumu, sağlıklı yaşamı destekleyen birçok önemli öğeyi doğal olarak içeriyor.

CHİA TOHUMUNUN BESİN DEĞERİ

Besin içeriği açısından oldukça zengin olan chia tohumu, sağlıklı yaşamı destekleyen birçok önemli öğeyi doğal olarak içeriyor.

Omega-3 (ALA) bakımından zengindir: Kalp ve damar sağlığını destekleyen alfa-linolenik asit içerir.

Kaliteli protein kaynağıdır: Vücudun ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri sağlayabilen nadir bitkisel besinlerden biridir.

Yüksek lif içerir: Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayarak uzun süre tokluk hissini destekleyebilir.

Glutensizdir: Doğal yapısıyla katkı maddesi içermez ve gluten tüketmeyen kişiler için uygun bir alternatiftir.

Her ne kadar mevcut araştırmalar chia tohumunun iştah kontrolü ve metabolik sağlık açısından umut verici etkiler gösterebileceğini ortaya koysa da, tek başına kilo verdiren mucize bir besin olarak değerlendirilmemelidir. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte tüketildiğinde sağlıklı yaşamın destekleyici unsurlarından biri olabilir.