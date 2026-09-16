Singapur, sosyal medyada uzun süre olumsuz haber ve içerik tüketme alışkanlığı olarak tanımlanan “doomscrolling” ile mücadele kapsamında kitap okumayı teşvik eden yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Oyunlaştırma yöntemiyle hazırlanan programda vatandaşların günlük okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

15 DAKİKA OKUYANA 1 SİNGAPUR DOLARI

Bu ay başlatılan uygulamada kullanıcıların her gün en az 15 dakika kitap okuması gerekiyor. Okuma seansının hükümetin internet sitesi üzerinden kaydedilmesinin ardından kullanıcı 1 Singapur doları kazanabiliyor. Programla düzenli kitap okuma alışkanlığının desteklenmesinin yanı sıra dikkat, eleştirel düşünme ve hayal gücünün geliştirilmesi amaçlanıyor.

NEDEN BÖYLE BİR UYGULAMA BAŞLATILDI?

Programın hedeflerinden biri, vatandaşların dijital platformlarda uzun süre boyunca içerik kaydırmasına dayanan kullanım alışkanlıklarını değiştirmek. Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, alışkanlıkların küçük ve ulaşılabilir adımlarla oluşturulabileceğini belirterek günlük 15 dakikalık hedefle insanların okumaya yönlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

GENÇLER İÇİN YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE

Singapur hükümeti, özellikle gençlerin sosyal medya kullanımından kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmaya yönelik farklı seçenekleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda gençlerin sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi üzerinde durulan seçenekler arasında bulunuyor.

OKUMA ALIŞKANLIĞININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Singapur’daki 15 yaşındaki öğrenciler, 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda (PISA) okuma alanında dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı. Yeni programla ülkede dijital içerik tüketiminin yoğunlaştığı dönemde düzenli kitap okuma alışkanlığının daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.