Singapur, sosyal medya ve haber akışlarında uzun süre amaçsızca gezinme alışkanlığı olarak bilinen “doomscrolling” ile mücadelede yeni bir uygulamayı devreye aldı. Vatandaşların günlük yaşamlarına kitap okumayı dahil etmesini amaçlayan sistemde, okuma süresi puan ve para ödülüyle teşvik ediliyor.

Uygulamaya katılanlar, en az 15 dakika kitap okuduklarında sanal jeton kazanıyor. Her okuma oturumu için 20 jeton verilirken, biriken puanlar belirli bir seviyeye ulaştığında küçük miktarlarda paraya dönüştürülebiliyor. Sistemde günde yalnızca bir okuma seansı kaydedilebiliyor.

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kalıcı okuma alışkanlıklarının küçük ve sürdürülebilir adımlarla kazanılabileceğini belirterek vatandaşlara “Günde sadece 15 dakika okuyun” çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Singapur yönetimi, özellikle gençlerin sosyal medyadan kaynaklanan olumsuzluklardan korunması için farklı seçenekleri de değerlendiriyor. Bu kapsamda günlük kullanım süresine sınır getirilmesi de gündemde bulunuyor.

Ülkede davranışları teşvik etmek amacıyla maddi ödüllerden daha önce de yararlanılmıştı. Sağlık programlarında yürüyüş ve belirli adım hedeflerine ulaşılması karşılığında çeşitli ödüller sunulmuştu.