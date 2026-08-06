Yaklaşık 78 derece sıcaklığa sahip olan kaynak, yüzmeye uygun değil. Yer altından çıkan yüksek sıcaklıktaki su ve çamur nedeniyle gölet sürekli kaynıyor. Japonya'nın en eski doğal sıcak su kaynağı olarak kabul edilen Blood Pond Hell, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

RENGİNİ DEMİR OKSİTTEN ALIYOR

Göletin dikkat çeken kırmızı rengi, yer altında gerçekleşen doğal kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan demir oksit ve magnezyum oksit bakımından zengin sıcak çamurdan kaynaklanıyor. Bu mineraller yüzeye taşınıp gölet tabanında biriktiği için suyun tamamı kan kırmızısı bir görünüm kazanıyor.

Yaklaşık 1.300 metrekare büyüklüğündeki göletin derinliğinin ise çamur tabakası nedeniyle tam olarak ölçülemediği belirtiliyor. Günlük yaklaşık 1.800 ton sıcak su yüzeye çıkıyor.

1300 YILLIK DOĞAL MİRAS

Blood Pond Hell'in geçmişi Nara Dönemi'ne kadar uzanıyor. Bölge, 8. yüzyılda kaleme alınan tarihi kayıtlarda "Kızıl Sıcak Su Kaynağı" olarak anılıyor. Sahip olduğu jeolojik ve kültürel önem nedeniyle Japonya tarafından ulusal doğal güzellik alanı olarak koruma altına alındı.

Günümüzde Blood Pond Hell, Beppu'nun ünlü "Cehennemler Turu" (Jigoku Meguri) rotasının en çok ziyaret edilen duraklarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak yüksek sıcaklığı nedeniyle gölete yaklaşmak ve suya girmek kesinlikle yasak.