AKP iktidarında yaşlısı genci, lise ya da üniversite mezunu herkes işsiz ve iş arıyor. Türkiye İş Kurumu (İşkur) verileri de ülkedeki ekonomik kriz ve işsizlik tablosunu gözler önüne serdi. Bu yılın ilk altı ayında 890 bin 911 kişi işsizlik ödeneği için İşkur’a başvurdu. Ancak sadece 407 bin 865 kişi ödeneğe hak kazandı. İşini kaybeden 483 bin 46 kişi şartları tutmadığı için işsizlik maaşı alamayacak.

10 KİŞİDEN 5’İ ALAMADI

Son 6 ayda günde ortalama 4 bin 950 kişi işsizlik ödeneği için İşkur’un kapısını çaldı. Bunlar arasında 65 yaş ve üzerindeki bin 196 kişi de var. 661’i ödeneğe hak kazanırken 535’i eli boş döndü. Son 6 ayda günde ortalama 4 bin 950 kişi işsizlik ödeneği için İşkur’un kapısını çaldı. Ancak her 10 işsizden 5’i maaş alamadı. Başvuranların yüzde 45.8’i ödeneğe hak kazanırken yüzde 54.2’si işsizlik maaşına erişemedi. Yılın ilk altı ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvurular, ağır tabloyu ortaya koydu.

GENÇ İŞSİZ MAAŞI

Hatalı ekonomi politikalara vatandaşı emekli olduktan sonra bile çalışmaya mecbur bırakırken, gençleri de kapsam dışına itiyor. İşsiz kalan çok sayıda genç geçinmek için ailesine mahkum oluyor.

Zira işsizlik ödeneğine erişimdeki en ağır tablo gençlerde yaşandı. İlk altı ayda 15-29 yaş grubundaki toplam 315 bin 485 kişi işsizlik maaşı için başvurdu. Ancak bunların yalnızca 109 bin 776’sı ödeneğe hak kazanabildi. Başvuran 205 bin 709 genç işsizlik maaşı alamadı.

15-19 yaş grubunda ise başvuran 6 bin 605 gencin yalnızca 459’u ödeneğe hak kazanırken 6 bin 146’sı maaş alamadı. Bu grupta işsizlik ödeneğine erişemeyenlerin oranı yüzde 93’e ulaştı.

60 yaş üstü de tırım tırım iş arıyor

2026 yılının ilk yarısında 60-64 yaş grubundaki 5 bin 336 kişi işsizlik maaşı için İşkur’a başvurdu. Başvuranların yalnızca 2 bin 993’ü ödeneğe hak kazanırken 2 bin 343 kişi maaş alamadı. 65 yaş ve üzerindeki bin 196 kişi de işsizlik ödeneği için başvuruda bulundu. Bunların 661’i ödeneğe hak kazanırken 535’i eli boş döndü. İşsizlik ödeneğine yapılan başvurular, yıllar içinde katlandı. 2005 yılında 208 bin 421 olan başvuru sayısı, 2025’te 1 milyon 840 bin 163’e ulaştı. 20 yılda 9 katına çıktı.