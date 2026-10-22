İngiltere'deki M6 Toll otoyolunun yapımı sırasında, yayınevlerinin depolarında kalan ve satılamayan yaklaşık 2,5 milyon aşk romanı alternatif bir geri dönüşüm projesi kapsamında inşaat sahasına taşındı. Kitapların hamur haline getirilerek zemin yapımında kullanılması, devasa boyuttaki kâğıt atığının bertaraf edilmesini sağlarken otoyolun altyapı ihtiyacını da karşıladı.

MİLYONLARCA KİTAP YOL MALZEMESİNE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

İnşaat projesi kapsamında toplanan tonlarca ağırlığındaki basılı roman, geri dönüşüm tesislerinde özel işlemlerden geçirilerek liflerine ayrıldı ve yoğun bir hamur tabakasına dönüştürüldü. Elde edilen kâğıt hamuru, otoyol tabanının mukavemetini sağlamak amacıyla diğer inşaat malzemeleri ve agregalarla harmanlanarak yolun alt katmanlarındaki dolgu alanına yerleştirildi. Bu mühendislik tekniğiyle hem depolama maliyetleri ortadan kaldırıldı hem de geleneksel yol dolgu malzemelerine sürdürülebilir bir alternatif sağlandı.

GÜNDE BİNLERCE ARACIN GEÇTİĞİ GÜZERGÂHIN PARÇASI OLDULAR

Projenin tamamlanarak otoyolun trafiğe açılmasının ardından, raflarda alıcı bulamayan milyonlarca edebi eser, ülkenin en yoğun ulaşım akslarından birinin kalıcı bir unsuru haline geldi. Her gün binlerce binek ve ağır vasıtanın üzerinden geçtiği M6 Toll güzergâhı, yayıncılık sektöründeki atık kâğıtların büyük ölçekli altyapı çalışmalarında yapı malzemesi olarak değerlendirilmesinin somut örnekleri arasında kayıtlara geçti.