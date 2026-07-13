Azim, disiplin ve kararlılığın neleri başarabileceğini kanıtlayan ilham verici bir başarı hikayesi İngiltere'den geldi.

Birkaç yıl öncesine kadar bekar bir anne olarak hayatın koşturmacası içinde kendini tamamen unutan, hazır yemek siparişleri, hafta sonu alkol alışkanlığı ve hareketsiz bir yaşamla 86 kilograma kadar ulaşan 47 yaşındaki Lyndsey Kelly, radikal bir kararla hayatını baştan aşağı değiştirdi.

Bugün tam 32 kilo vererek 54 kilograma düşen Kelly, sadece zayıflamakla kalmadı; profesyonel bir vücut geliştirme sporcusuna dönüşerek podyumlara çıktı. Sosyal medyada 11 binden fazla takipçiye ulaşan Kelly, Mirror gazetesine verdiği röportajda her gün sabah saat 04.00'te başlayan demirden disiplinini anlattı.

Gün sabah 04.00’te başlıyor

Lyndsey Kelly’nin yeni yaşam tarzı, tam bir askeri disiplin gerektiriyor. Gündelik hayatını ve spor rutinini nasıl sürdürdüğünü anlatan Kelly, başarısının sırrını şu sözlerle özetliyor:

"Günde 12 saatlik ağır vardiyalarla çalışıyorum. Bu yüzden her sabah hiç aksatmadan 04.00'te kalkıyor ve aç karnına 40 dakika kardiyo yapıyorum. Ardından işime yürüyerek gidiyorum ve vardiyam bittikten sonra doğrudan spor salonuna geçip ağır ağırlık antrenmanımı yapıyorum. İlk başlarda spor salonuna girmek benim için de çok korkutucuydu, ancak birkaç hafta dayandıktan sonra o ritme giriyorsunuz ve bu bir hayat tarzı haline geliyor. Kardiyoyu abartmıyorum, buradaki tek anahtar kelime: Tutarlılık."

"Alkol ve Fast-Food parasını geleceğime yatırıma dönüştürdüm"

Yıllarca vaktinin çoğunu koltukta televizyon izleyerek, sürekli dışarıdan yemek söyleyip alkol tüketerek geçirdiğini itiraf eden Kelly, kırılma noktasının oğlu olduğunu belirtiyor: "Artık yeter demiştim. Oğlum için değişmeye karar verdim. Ona iyi bir örnek olmak ve hayatta nelerin mümkün olduğunu kendi gözleriyle görmesini istedim."

Ocak 2024'te, ödülü 3 aylık profesyonel koçluk olan çevrimiçi bir yarışmaya katılan Kelly, yarışmayı kazanamasa da azmiyle antrenörün dikkatini çekmeyi başardı.

Yıllarca kilosunun sürekli dalgalandığını, oğlu küçükken hep onu birinci sıraya koyup kendisini hep son plana attığını söyleyen Kelly, oğlunun 16 yaşına gelmesiyle birlikte artık kendisine hak ettiği zamanı ayırmaya başladığını ifade ediyor.

5 günlük özel menüsü var

Hayatındaki en büyük dönüşümü beslenmesinde yapan başarılı sporcu, abur cuburları tamamen hayatından çıkararak günde 5 öğünlük özel bir menüye geçti. Kelly'nin fitness disipliniyle hazırlanan günlük beslenme haritası ise şu şekilde:

Yoğurtlu yulaf ezmesi

Pilav ve tavuk göğsü

Tavuklu tortilla fırın

Fırın patates ve sebzeli kıyma

Fıstık ezmeli ekşi mayalı ekmek

Vücut geliştirme uzmanı olan antrenörü sayesinde bu spora olan yeteneğini keşfeden Lyndsey Kelly, bu yıl ilk kez düzenlenen NABBA Kuzey Batı 2026 bölgesel vücut geliştirme yarışmasına katılarak podyuma çıktı ve podyumdan harika bir dereceyle ayrıldı. Bugünlerde kardiyo antrenmanlarını StairMaster ve dikey bisiklet üzerinde sürdüren azimli anne, ağır kuvvet antrenmanlarıyla tüm hemcinslerine "hiçbir şey için geç değil" mesajı vermeye devam ediyor.