Yüksek kalori değerleri nedeniyle bazı tüketicilerin beslenme programlarından çıkardığı kuruyemişlerin, barındırdığı sağlıklı yağlar ve antioksidanlar sayesinde kalp-damar sistemi için kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Mensjournal dergisinde yayımlanan verilere göre, haftada birkaç kez kuruyemiş tüketmek; miyokard enfarktüsü, ani kalp durması ve kardiyovasküler hastalık riskini yüzde 30 ila 50 oranında düşürüyor.

Kardiyolog Dr. Nadim Geloo, kalp sağlığı için en faydalı kuruyemişin ceviz olduğunu açıkladı. Cevizin, insan vücudunun sentezleyemediği omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olduğunu belirten Geloo, bu asitlerin, kandaki kötü kolesterolün (LDL) olumsuz etkilerini artıran trigliserit seviyesini düşürdüğünü kaydetti.

DAMAR SERTLİĞİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Uzmanlar, LDL (kötü) kolesterolün damarlarda birikerek plak oluşumuna, damar daralmasına ve kan akışının kısıtlanmasına yol açtığı konusunda uyarıyor. Bu süreç, kalbin daha fazla çalışmasına neden olarak kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor.

Cevizde bulunan omega-3 yağ asitlerinin ise HDL (iyi) kolesterol seviyesini artırarak kandaki LDL miktarını dengelediği ifade edildi. Aynı zamanda omega-3'ün kan damarlarını gevşeterek kan dolaşımını rahatlattığı ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu belirtildi.

İKİ YILLIK ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYIMLANDI

Life dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre; cevizde bulunan çoklu doymamış yağlar, fenolik bileşikler ve E vitamini, hücre zarlarının yapısını ve işlevini destekliyor. Hücre zarlarının sağlıklı olması, enerji üretimi ve damar fonksiyonlarının sürdürülmesinde rol oynuyor.

Amerikan Kalp Derneği’nin yayını olan Circulation dergisinde yer alan bir diğer araştırma kapsamında ise, iki yıl boyunca her gün bir avuç ceviz tüketen sağlıklı yaşlı bireylerin LDL kolesterol seviyelerinde düşüş saptandı. Dr. Geloo, kalp sağlığını korumak adına haftada 5 porsiyon kuruyemiş ya da günde yaklaşık çeyrek su bardağı ceviz tüketilmesini tavsiye etti.