Egeszseg Kalauz gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar, eriğin sağlık üzerindeki etkilerini ve diyabet hastaları tarafından nasıl tüketilmesi gerektiğini inceledi. Araştırma sonuçları, meyvenin lifli yapısı sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Uzmanlar, bütün halindeki eriğin lif içeriği sayesinde şeker emilimini yavaşlattığını ve bu nedenle diyabet hastalarının beslenme planına dahil edilebileceğini belirtti. Bu faydaların eriğin sınırsız miktarda tüketilebileceği anlamına gelmediği, porsiyon kontrolünün temel şart olduğu vurgulandı.

Eriğin bünyesinde doğal şeker barındırmasına rağmen glisemik indeksinin nispeten düşük olduğu ifade edildi. Bu sayede, içerdiği karbonhidratlar vücut tarafından daha yavaş emiliyor ve ilave şeker içeren gıdalara kıyasla kan şekerinde daha az dalgalanmaya yol açıyor. Bazı araştırmalar erikteki bitkisel bileşiklerin insülin duyarlılığını artırabileceğine işaret etse de, bu etkinin kesin mekanizmaları üzerindeki çalışmalar henüz devam ediyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA KATKILARI

Haberde, kardiyovasküler sistem sağlığının kan şekeri seviyesiyle doğrudan bağlantılı olduğu anımsatıldı. Erikte bulunan polifenollerin antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri sayesinde damar yapısını koruduğu, içeriğindeki potasyumun ise tansiyonun normal seviyelerde kalmasını desteklediği aktarıldı.

Ayrıca, karbonhidrat ağırlıklı yemeklerin ardından yaşanan ani halsizlik ve uyku halinin kan şekerindeki hızlı iniş çıkışlardan kaynaklandığı, tatlı yerine erik gibi lifli meyvelerin tercih edilmesinin ise gün içindeki enerji seviyesini daha dengeli tuttuğu belirtildi.

TAZE ERİK TERCİH EDİLMELİ

Uzmanlar, öncelikli olarak taze erik tüketilmesini öneriyor. Kuru eriğin de besleyici bir alternatif olduğu ancak su oranı düşük olduğundan aynı gramajda daha yüksek kalori ve şeker barındırdığı ifade edildi. Karbonhidrat emilimini daha da yavaşlatmak adına eriğin doğal haliyle, kuruyemişler veya sade yoğurt ile birlikte tüketilmesi tavsiye edildi.

Diyabet hastalarının meyve tüketimini tamamen kesmesine gerek olmadığını belirten uzmanlar, günlük karbonhidrat limitlerinin hesaba katılarak doğru porsiyonlarda tüketilmesinin yeterli olduğunu aktardı.