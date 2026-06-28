

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden araştırmacılar, kullanılmış kahve telvesinin inşaat sektöründe değerlendirilebileceğini ortaya çıkardı. Journal of Cleaner Production dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kahve atıkları özel bir işlemle biyokömüre dönüştürülerek beton üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılabiliyor.

Araştırmacılar, kahve telvesini oksijensiz ortamda 350 derecenin üzerinde ısıtarak biyokömür elde etti. Karbon bakımından zengin bu malzeme, beton karışımında doğal kumun bir kısmının yerine kullanılabiliyor.

DAYANIKLILIĞI YÜZDE 30 ARTIRIYOR

Çalışmanın sonuçlarına göre, kahve atıklarından üretilen biyokömür betonun dayanımını yüzde 30'a kadar artırabiliyor. Ayrıca yöntem, çöplüklere gönderilen organik atık miktarını azaltırken doğal kum kullanımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Uzmanlar, her yıl milyarlarca kilogram kahve atığının ortaya çıktığına dikkat çekerek, bu atıkların yeniden değerlendirilmesinin sera gazı emisyonlarını azaltabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda inşaat sektöründe yoğun şekilde kullanılan doğal kum kaynakları üzerindeki baskının da hafiflemesi bekleniyor.