Yerli halk tarafından Yowjab adıyla bilinen resif, Camden Sound ile Collier Bay arasındaki bölgede yer alıyor. Yaklaşık 400 kilometrekarelik alan kaplayan Montgomery Resifi, Avustralya’nın en büyük kıyı resifi olarak kabul ediliyor.

SULAR ÇEKİLİNCE ŞELALELER OLUŞUYOR

Resif aslında denizin içinden yükselmiyor. Gelgit sırasında çevresindeki su hızla çekildiği için dev kaya ve mercan platformu yavaş yavaş görünür hale geliyor. Resifin üzerinde kalan su ise kenarlardan aşağı dökülerek akıntılar, köpüklü geçitler ve küçük şelaleler oluşturuyor.

Bu görüntü genellikle iki ila üç saat sürüyor. Daha sonra deniz seviyesi yeniden yükseliyor ve resif tekrar suyun altında kayboluyor. İlkbahar gelgitlerinde suyun resiften ayrılma hızının saniyede iki metreye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Sular çekilirken balıklar, deniz yılanları, kaplumbağalar ve siyah uçlu resif köpek balıkları akıntıyla birlikte resifin kenarlarından aşağı sürüklenebiliyor. Dugonglar, timsahlar ve büyük deniz canlıları ise daha derin kanallara çekilerek suyun yeniden yükselmesini bekliyor.

1,8 MİLYAR YILLIK KAYA TABANINDA YAŞAM SÜRÜYOR

Montgomery Resifi, klasik mercan resiflerinden farklı bir yapıya sahip. Resifin temelini, Kimberley bölgesindeki eski kara oluşumlarıyla aynı kayalardan meydana gelen geniş bir masa biçimli taban oluşturuyor. Bu yapının bazı bölümlerinin 500 milyon ila 1,8 milyar yıl öncesine uzandığı tahmin ediliyor.

Resifin oluşumunda mercanlardan çok kalkerli alglerin önemli rol oynadığı belirtiliyor. Rhodolith adı verilen hareketli alg toplulukları, resif üzerinde doğal bariyerler oluşturarak suyun küçük havuzlarda tutulmasını sağlıyor. Böylece resifin bazı bölümleri havayla temas etse bile balıklar, mercanlar ve diğer deniz canlıları bu sığ havuzlarda yaşamını sürdürebiliyor.

Yowjab, geleneksel sahipleri olan Dambimangari halkı açısından da kültürel öneme sahip. Bölgedeki deniz yaşamı ve kültürel alanlar, Batı Avustralya yönetimi ile yerli korucuların ortak çalışmalarıyla korunuyor.