İtalya'da gerçekleştirilen yeni bir klinik araştırma, düzenli domates tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurabilen karaciğer yağlanmasına karşı önemli bir kalkan oluşturabileceğini ortaya koydu.

İtalya Ulusal Gastroenteroloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar tarafından yürütülen ve İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen çalışmanın sonuçları, prestijli tıp dergisi Nutrients'ta yayımlandı. Çalışma, günlük beslenme rutinine eklenen domatesin, ilerleyen safhalarda iltihaplanma ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen karaciğer yağlanmasını gerilettiğini gösteriyor.

BİLİM İNSANLARINDAN 6 HAFTALIK DENEY

Araştırma kapsamında, karaciğer yağlanması teşhisi konmuş ve vücut kitle indeksi 30 veya altında olan 79 yetişkin hasta rastgele iki ayrı gruba ayrıldı.

Altı hafta süren deney boyunca birinci gruba her gün 200 gram çiğ domates (yaklaşık bir büyük boy domates) ve 50 gram domates sosu verildi. İkinci kontrol grubu ise tamamen domatessiz bir diyet programına tabi tutuldu. Altı haftalık sürecin sonunda hastaların karaciğerlerindeki yağ oranı özel tarama cihazlarıyla yeniden ölçüldü.

KARACİĞER YAĞLANMASINDA YÜZDE 11'LİK DÜŞÜŞ

Elde edilen bulgulara göre, her iki grubun da karaciğer yağ oranında azalma gözlemlense de domates tüketen gruptaki iyileşmenin çok daha belirgin olduğu saptandı. Kontrol grubunda karaciğer yağlanması başlangıç seviyesine göre yaklaşık %6 oranında azalırken, her gün domates tüketen deney grubunda bu oran %11 seviyesine ulaştı.

DİĞER DEĞERLERDE BELİRGİN BİR DEĞİŞİKLİK GÖZLENMEDİ

Domates tüketiminin karaciğer yağını azaltmadaki başarısına rağmen araştırmacılar, bazı klinik değerlerde benzer bir etki görülmediğinin altını çizdi. Domates ağırlıklı beslenmenin karaciğer sertliği, fibroz skorları, karaciğer enzimleri, kolesterol, kan şekeri ve genel vücut kompozisyonunda istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlamadığı belirtildi.

Araştırmacılar, karaciğer yağlanmasındaki bu gerilemenin ardındaki kesin mekanizmayı henüz tam olarak çözememiş olsalar da domatesin içeriğinde bulunan ve güçlü iltihap önleyici (anti-inflamatuar) özellikler taşıyan besin maddelerinin bu olumlu sonuca doğrudan katkı sağladığına inanıyor.