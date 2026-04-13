Modern hayatın getirdiği yoğun tempo, birçok kişiyi her gece farklı saatlerde yatıp kalkmaya zorluyor. Hafta içi geç yatıp hafta sonu telafi etmeye çalışmak, gece vardiyaları veya düzensiz yaşam tarzı… Bunlar masum gibi görünse de, kalp sağlığınızı ciddi şekilde tehdit ediyor.

DÜZENSİZ UYKU KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Uyku saatleriniz haftada 2 saatten fazla değiştiğinde vücudun sirkadiyen ritmi bozuluyor. Bu durum:

Sistemik iltihaplanmayı artırıyor.

Kan basıncını yükseltiyor.

Damar duvarlarında plak birikimini hızlandırıyor.

Kalp kası üzerinde ekstra yük oluşturuyor.

Bu risk artışı, beslenme ve egzersiz gibi diğer faktörler kontrol edildiğinde bile geçerli. Yani düzenli uyumayan kişilerde, kalp krizi veya inme geçirme olasılığı düzenli uyuyanlara göre neredeyse iki kat daha yüksek.

Özellikle günde 8 saatten az uyuyan ve uyku saati düzensiz olanlarda risk en üst seviyeye çıkıyor. İlginç şekilde, kalkma saati değişkenliğinin etkisi yatma saatindeki düzensizlik kadar güçlü değil.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, uyku süresinden ziyade uyku saatlerinin tutarlılığının kalp sağlığı için daha belirleyici olabileceğini vurguluyor. Vücut, her gece aynı saatte dinlenmeye programlandığında hücre onarımı, hormon dengesi ve damar sağlığı daha iyi korunuyor.

Hafta içi ve hafta sonu uyku saatlerini olabildiğince yakın tutmak, ekranları yatmadan önce bırakmak ve karanlık, sessiz bir uyku ortamı oluşturmak gibi basit adımlar büyük fark yaratabiliyor.

Kalbinizi korumak istiyorsanız, ne kadar uyuduğunuz kadar her gün aynı saatte yatıp kalkmanız da son derece önemli.