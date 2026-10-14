Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde yer alan mavi zemin üzerindeki iki beyaz oklu tabela, sürücülere yol üzerindeki fiziki engelin her iki yanından da ilerleme serbestliği sağlıyor. Bu düzenleme, refüj veya yol ayrım adası bulunan güzergahlarda araçların hem sağ hem de sol şeridi yasal olarak kullanabileceğini belgeliyor.

ÇİFT OKLU MAVİ TABELA SÜRÜCÜLERE NE ANLATIYOR?

Karayolları Genel Müdürlüğü trafik işaretleri kataloğunda "Her İki Yandan Gidiniz" adıyla tanımlanan tabela, bölünmüş yollarda ve kavşak ayrımlarında yol geometrisini düzenliyor. Mavi daire üzerine aşağı yönlü yerleştirilen iki beyaz ok, güzergah üzerindeki refüj veya ada gibi engellerin tek bir şeride zorunluluk getirmediğini bildiriyor. İşaretin bulunduğu noktalarda taşıtlar, karşılarındaki fiziki engelin hem sağından hem de solundan yasal olarak ilerleme hakkına sahip oluyor. Bu yönlendirme, tek şeritte oluşabilecek araç birikmesini önleyerek trafik yükünün dengeli biçimde dağıtılmasını sağlıyor.

FİZİKSEL ENGELLER VE REFÜJ AYRIMLARINDA KULLANIM

Söz konusu levha, yol güzergahında aniden beliren ada, refüj başı veya beton bariyer gibi yapısal unsurların başlangıç noktalarına yerleştiriliyor. Engelin her iki cephesinde de trafiğe açık şeritlerin yer alması durumunda bu işaretleme zorunlu olarak devreye giriyor. Yol ayrımı noktalarında sürücülerin tereddüt yaşamasını önleyen tabela, fiziki ayracın her iki tarafının da aynı ana istikamete veya güvenli bağlantı kollarına açıldığını teknik olarak gösteriyor.

SÜRÜCÜLER BU LEVHAYI GÖRDÜĞÜNDE NASIL HAREKET ETMELİ?

Levhanın bulunduğu ayrım noktalarına yaklaşırken sürücülerin hızlarını yol şartlarına göre ayarlaması ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınması gerekiyor. Tabelanın sağladığı iki yönlü geçiş izni, sürücülerin son anda panikle şerit değiştirme riskini ortadan kaldırıyor. Trafik akışının durumuna göre sürücüler, bulundukları şeridi koruyarak engelin sağından ya da solundan geçişlerini güvenle tamamlayabiliyor. Böylece yol ayrımlarında sıklıkla meydana gelen arkadan çarpma ve kontrol kaybı vakalarının önüne geçiliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNDE DOĞRU İŞARET BİLGİSİNİN ÖNEMİ

Trafik akışında ezbere bilinen işaretlerin yanı sıra seyrek dikkat çeken teknik levhaların anlamı, olası kaza senaryolarını önceden engelliyor. Yol zeminindeki ve refüj başlarındaki tabelalar, sürücülerin çevresel koşulları vaktinde analiz etmesine zemin hazırlıyor. Standartlara uygun olarak konumlandırılan "Her İki Yandan Gidiniz" levhası, yol üzerindeki engellerin birer tehlike unsuru olmaktan çıkarılıp kontrollü bir geçiş alanına dönüştürülmesini sağlıyor.