Yüksek tansiyon hastalarının günlük sıvı tüketim alışkanlıkları kan basıncı düzeylerini doğrudan etkileyebiliyor. Verywell Health’te yer alan habere göre, yeşil çay ve papatya çayının kan basıncı yönetimi üzerinde farklı mekanizmalarla belirgin etkileri bulunuyor.

YEŞİL ÇAY KAN BASINCINI DOĞRUDAN DÜŞÜREBİLİR

Yeşil çay, antioksidan özellikleriyle bilinen kateşin adı verilen bitkisel bileşikler içeriyor. The Journal of Clinical Hypertension dergisinde yayımlanan araştırmalar, bu bileşiklerin hem sistolik (büyük) hem de diyastolik (küçük) kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Kayıtlı diyetisyen Julia Zumpano, yeşil çayda bulunan epigallokateşin-3-gallat (EGCG) gibi kateşinlerin kan damarlarının esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını iyileştirdiğini ifade etti. Journal of Cellular Physiology araştırmasına göre ise kronik iltihaplanma damar iç çeperine zarar vererek damar sertliği ve daralmasına yol açabiliyor. Yeşil çaydaki antioksidanlar bu iltihaplanmayı azaltarak damar sağlığını koruyor.

Medicine dergisinde yayımlanan 24 klinik çalışmanın meta-analizine göre, yeşil çay kullanımı sistolik tansiyonu ortalama 1,17 mmHg, diyastolik tansiyonu ise 1,24 mmHg düşürüyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nika Goldberg, bu verilerin yeşil çayın tansiyon üzerinde hafif ama olumlu bir etkisi olduğunu kanıtladığını aktardı.

Uzmanlar, yeşil çayın içerdiği kafein nedeniyle kafeine hassas bireylerde geçici tansiyon yükselmelerine yol açabileceği, bu kişilerin kafeinsiz yeşil çay tercih edebileceği uyarısında bulunuyor.

PAPATYA ÇAYI STRES VE UYKU ÜZERİNDEN DOLAYLI FAYDA SAĞLIYOR

Papatya çayı kan damarları üzerinde doğrudan bir etki göstermemekle birlikte, rahatlatıcı ve uyku kalitesini artırıcı özellikleri sayesinde tansiyonu dolaylı olarak dengeliyor.

Zumpano, papatyanın hafif sedatif etkisiyle stresi ve kaygıyı azaltarak yüksek tansiyona zemin hazırlayan faktörleri baskıladığını kaydetti. Doğal olarak kafeinsiz olan papatya çayı, özellikle akşam saatlerinde kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Dr. Goldberg, papatya çayının kan sulandırıcı varfarin ve bazı sedatif ilaçlarla etkileşime girebileceğini, ayrıca karlık otu (ambrosia) alerjisi bulunan kişilerde alerjik reaksiyon riski taşıdığını belirtti.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Uzmanlar, her iki çayın da tansiyon üzerinde mucizevi bir düşüş sağlamayacağını, çay tüketiminin sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla desteklenmesi gerektiğini bildiriyor. Kan basıncını kontrol altında tutmak için önerilen temel adımlar şu şekilde sıralanıyor:

DASH veya Akdeniz diyeti gibi düşük sodyum ve yüksek potasyum içeren bir beslenme düzeni uygulanması.

Düzenli egzersizin günlük rutine dahil edilmesi.

Yeterli ve kaliteli uyku standartlarının sağlanması.

Stres seviyesini kontrol altında tutacak yöntemlerin uygulanması.

Reçete edilen tansiyon ilaçlarının aksatılmadan alınması.