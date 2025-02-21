Mutfakta sıklıkla bulaşık yıkamak için kullandığımız süngerlerinin 2017 yılında Almanya'daki Furtwangen Üniversitesi'nden Mikrobiyolog Markus Egert, incelemeye aldı. Egert, süngerlerin mikrobiyal yapısını inceledi ve yaptığı çalışmada süngerlerde 362 farklı bakteri türü bulundu ve bazı bölgelerde bakteri yoğunluğu santimetrekare başına 54 milyara kadar ulaştı. Egert, bu miktarın insan dışkısında bulunan bakteri sayısına eşdeğer olduğunu belirtirken, süngerlerin yapısı, bakterilerin barınması için ideal bir ortam sunuyor.

2022 yılında Duke Üniversitesi'nden biyolog Lingchong You ve ekibi, süngerlerdeki gözeneklerin mikrop üremesindeki rolünü inceledi ve araştırmaya göre farklı gözenek boyutları, tek başına yaşayan bakterilerle birlikte çoğalmayı tercih eden bakterilerin aynı ortamda üremesini sağlıyor.

PEKİ, SÜNGERLER SAĞLIK AÇISINDAN TERHLİKE OLUŞTURABİLİR Mİ?

Egert'in araştırmasına göre, çoğu bakteri zararsız olsa da bağışıklık sistemi zayıf kişiler için tehlikeli olabilecek bakteriler de mevcut. Süngerlerin kaynar suya batırılması, bulaşık makinesinde yıkanması veya mikrodalgada ısıtılması bakteri sayısını azaltabilir fakat bazı dirençli bakteriler bu işlemlerle hayatta kalabiliyor ve daha güçlü mikropların gelişmesine yol açabiliyor.

2017 yılında ABD'deki Prairie View A&M Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, mutfaklardan toplanan süngerin yalnızca yüzde 1-2'sinin gıda zehirlenmesine neden olabilecek bakteriler içerdiğini ortaya koydu. 2022'de Norveç Gıda Araştırma Enstitüsü'nden yapılan bir başka çalışmada ise süngerde zararsız bakterilerin yoğunlukta olduğu ancak süngerlerin fırçalara kıyasla daha fazla mikrop barındırdığı belirlendi.

Özellikle çiğ et veya tavuk suyu ile temas eden süngerler, Salmonella gibi tehlikeli bakteriler taşıma riski taşır. Salmonella bakterileri süngerde hızla çoğalabilir ve bulaşık fırçalarında bu süreç nem nedeniyle engellenir. Süngerlerin nemli kalması da bakteriler için uygun bir ortam yaratır. Bu durumda Egert, "Bulaşık fırçaları daha hijyeniktir çünkü daha az bakteri barındırır ve daha hızlı kurur" diyerek fırça kullanımının daha güvenli bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

NASIL KULLANILMALI?

Uzmanlar, sünger kullanılmaya devam edilecekse, haftada bir değiştirilmesini, bulaşık makinesinde yıkanmasını ya da mikrodalgada bir dakika ısıtılarak temizlenmesini öneriyor. Ancak, bu işlemlerin uzun vadede etkili olmayabileceği ve süngerlerin zamanla daha dirençli bakterilere ev sahipliği yapabileceği unutulmamalıdır. Hijyenik bir mutfak için bulaşık fırçaları, süngerlere göre daha güvenli bir alternatif olabilir.