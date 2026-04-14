Temizlik çoğu zaman gözle görülen alanlarla sınırlı kalıyor. Oysa gün içinde defalarca temas ettiğimiz bazı eşyalar, fark edilmeden ciddi bir hijyen riski oluşturabiliyor. Bu eşyaların başında ise bilgisayar klavyeleri geliyor. Uzmanlara göre düzenli temizlenmeyen klavyeler, tahmin edilenden çok daha fazla bakteri barındırabiliyor.

Avustralya’da gerçekleştirilen bir araştırmada, üniversite bünyesindeki hem kişisel hem de ortak kullanıma açık klavyeler incelendi. Elde edilen bulgular, kişisel cihazlarda bile önemli miktarda mikroorganizma bulunduğunu ortaya koyarken, ortak kullanılan klavyelerde bu yoğunluğun çok daha fazla olduğu görüldü. Araştırmacılar, bazı bakteri türlerinin klavye yüzeyinde uzun süre canlı kalabildiğini ve bu durumun özellikle hassas gruplar için sağlık riski oluşturabileceğini vurguluyor.

KLOZET KAPAĞINDAN DAHA KİRLİ

Konuyla ilgili dikkat çeken bir diğer veri ise masaüstü yüzeyleriyle ilgili oldu. Yapılan farklı çalışmalar, bir çalışma masasının yüzeyinde bulunan bakteri miktarının, bir klozet kapağına kıyasla kat kat fazla olabileceğini gösteriyor. Bu da günlük yaşamda sık kullanılan teknolojik ekipmanların aslında ne kadar ihmal edildiğini ortaya koyuyor.

TOZ VE KIRINTILARI GÜVENLİ ŞEKİLDE TEMİZLEYİN

Uzmanlar, klavye temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtirken, bunun doğru yöntemlerle yapılmasının önemine de dikkat çekiyor. Yanlış temizlik uygulamaları cihazlara zarar verebilirken, uygun araçlarla yapılan temizlik hem hijyen sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır.

Özellikle basınçlı hava kullanımı, tuş aralarındaki toz ve kırıntıların güvenli şekilde temizlenmesine yardımcı olurken, yüzeyin hafif nemli bir bezle silinmesi etkili bir temizlik sağlayabiliyor.