Temizlik uzmanı, birçok kişinin her gün kullandığı ancak yeterince temizlenmeyen bir mutfak eşyasına dikkat çekti. Sosyal medyadan paylaşım yapan uzman isim, lavabonuzun tıkaçlarını her hafta temizlemeniz gerektiğini açıkladı ancak bu işlem, sadece hızlıca silmekle bitmiyor. Özellikle mutfakta sıkça bulaşık yıkıyorsanız, bu temizliği daha dikkatlice yapmalısınız.

Tıpayı temizlemek için önce lavabonun tıpasını çıkarın ve bir kaseye su ile seçtiğiniz bir temizleyici ekleyin. Ardından temizlik ürününü tıpa üzerine uygulayın ve bir sünger ya da elektrikli fırça ile tüm kiri ve pisliği iyice ovalayın. Eğer tıpa birkaç katmandan oluşuyorsa, bunları ayırmak için uzun metal parçayı çıkarabilir ve her bir kısmı temizledikten sonra tekrar bir araya getirebilirsiniz.

Temizlik sonrasında, lavaboyu bir temizleme kremi ve sünger ile iyice ovalayın. Ardından antibakteriyel sıvı ile püskürtüp, mikrofiber bir bezle kuru parlatma işlemi yapın.

BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanı, özellikle yemek pişirme sırasında oluşan kir ve pas birikintilerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor ve aspiratör havalandırma deliklerinin temizliğine ekstra özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Daha fazla temizlenmesi gereken eşyalar arasında fırın, paspas başlıkları, kova ve televizyon kumandaları da bulunuyor. Ayrıca, yastık kılıfları ve battaniyeler, özellikle evin ortak kullanım alanlarında sıkça yıkanmalıdır ve çamaşır makinesine atılabilir.

Evde sıklıkla gözden kaçan unsurlar arasında ise ışık anahtarları ve kapı kolları yer alıyor. Bu yüzeyler, çok sık temas edilen alanlar olduğundan, mikropların yayılması açısından büyük önem taşıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bu yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini, özellikle misafir ağırladıktan sonra ekstra dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.