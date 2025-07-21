ABD Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, düzenli makyaj yapan kadınlarda erişkinlik döneminde astıma yakalanma riski ciddi biçimde artıyor. Güzelleşmek için tercih edilen bu ürünler, uzun vadede sağlığı tehdit edebilecek sonuçlara yol açabiliyor.

Araştırmada, özellikle ruj, allık, göz farı, takma tırnak ve tırnak eti kremi gibi ürünlerin sıklıkla kullanılmasının, astım riskini yüzde 47’ye kadar yükseltebildiği belirlendi. Bu bulgular, kişisel bakım ürünlerinde yer alan kimyasal bileşenlerin bağışıklık ve hormon sistemleri üzerinde zararlı etkiler yaratabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

ARAŞTIRMA 12 YIL SÜRDÜ

Tam 12 yıl süren ve yaklaşık 40 bin kadın üzerinde yapılan bu araştırmada, kişisel bakım ürünlerinin kullanım sıklığı ile erişkin başlangıçlı astım arasında doğrudan bağlantı incelendi. Bulgular, haftada beş kezden fazla ruj ve allık kullanan kadınların astıma yakalanma riskinin yüzde 18 oranında arttığını ortaya koydu. Genel makyaj ürünü kullanımı ise bu riski yüzde 19 ila 22 arasında yükseltiyor.

Ancak en çarpıcı sonuç, makyajı yoğun şekilde kullanan kadınlarda ortaya çıktı. Araştırmaya göre bu grupta yer alan kadınların, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde astım teşhisi alma riski, kullanmayanlara kıyasla yüzde 47’ye kadar daha yüksek.

SUÇLU MADDELER HANGİLERİ?

Araştırma, makyaj ürünlerinin doğrudan astıma neden olduğunu henüz kesin olarak kanıtlamasa da, ürünlerde yer alan bazı maddelerin önemli şüpheli olduğunu vurguluyor. Polifloroalkil maddeler (PFA), parabenler, ftalatlar ve fenoller gibi kimyasal bileşenlerin bağışıklık sistemini baskıladığı, aynı zamanda hormonlarla da etkileşime geçebildiği belirtiliyor.

Bu maddeler özellikle sık kullanımda vücutta birikerek uzun vadede solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayabiliyor. Araştırmacılar, içeriklerin etkilerini daha detaylı incelemek gerektiğini ifade ediyor.

ERKEN TANI İÇİN UZMANA BAŞVURUN

Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık yüzde 4’üne erişkin başlangıçlı astım teşhisi konduğu bildirildi. Astımın belirtileri arasında öksürük, nefes darlığı, göğüs sıkışması ve hırıltılı solunum yer alıyor. Bu semptomlar zaman zaman başka hastalıklarla karıştırılabildiği için tanı konulması da gecikebiliyor.

Makyaj ürünlerinin potansiyel etkileri dikkate alındığında, özellikle bu tür belirtiler yaşayan kadınların erken tanı için bir uzmana başvurması öneriliyor.

HAMİLELİKTE KULANIMA DİKKAT!

Önceki bazı bilimsel çalışmalar ise hamilelik döneminde bu kimyasallara maruz kalan kadınların çocuklarında da astım gelişme riskinin arttığını ortaya koymuştu. Bu durum, yalnızca bireysel değil, nesiller arası bir sağlık sorunu riskine işaret ediyor.

Hamile kadınların, özellikle makyaj ve kişisel bakım ürünlerini seçerken içeriklerini dikkatle incelemesi ve mümkün olduğunca doğal ürünleri tercih etmesi uzmanlarca öneriliyor.