İngiltere'nin tanınmış komedyenlerinden Mo Gilligan, küresel fast food sektörünü incelemek amacıyla sıradışı bir deneye imza attı. Hazırlanan belgesel kapsamında 28 gün boyunca kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinde yalnızca kızarmış tavuk yiyen Gilligan, toplamda 84 öğünü tek bir gıda maddesiyle tamamladı.

28 GÜNLÜK DENEY VÜCUDA NASIL YANSIDI?

İlk günlerde süreci kolay karşılayan Gilligan'ın bedeninde haftalar ilerledikçe belirgin sağlık sorunları baş gösterdi. 28 günlük sürecin sonunda kilo artışı yaşayan Gilligan'da ciddi halsizlik, ruh hali bozuklukları ve sinirlilik halleri gözlendi. Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların beyindeki ödül mekanizmasını tetikleyerek anlık mutluluk yarattığını, ardından ise ani enerji düşüşü ve mutsuzluğa yol açtığını kaydetti.

Çalışma sadece kişisel sağlık etkilerini değil, büyüklüğü 90 milyar doları aşan küresel kızarmış tavuk sektörünü de mercek altına aldı. İngiltere ve ABD'deki endüstriyel tavuk çiftliklerini inceleyen proje; çevre kirliliği, nehirlere verilen zararlar ve fabrikalardaki ağır çalışma şartlarını ortaya koydu. Verilere göre yalnızca ABD'deki bir Amerikan futbolu finalinde 1,5 milyar tavuk kanadı tüketildiği belirtildi.

Morgan Spurlock'un 2004 yapımı "Super Size Me" belgeseline benzetilen çalışma, tek bir gıdayla beslenmenin vücuttaki tahribatını gösterirken tüketim alışkanlıklarını da sorgulattı. Gilligan, amacının sadece kendi bedenini test etmek olmadığını, sofraya gelen ürünün arkasındaki üretim zincirini ve çevresel maliyetleri kamuoyuna sunmak olduğunu ifade etti.