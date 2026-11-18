Sofraların en sık tercih edilen protein kaynaklarından biri olan tavuk etinin günlük tüketiminin insan sağlığı, beyin fonksiyonları ve ruh hali üzerindeki etkileri uzmanlarca ele alındı. Martha Stewart yayınında yer alan bilgilere göre, tavuğun sağladığı faydalar tüketilen miktara, pişirme yöntemine ve tercih edilen bölgeye göre farklılık gösteriyor.

Uzman Diyetisyen Mary Morawetz, dokuz temel amino asidin tamamını barındıran tavuğun; kas onarımı, bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve günlük enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Sıfır karbonhidrat ve düşük yağ oranıyla fazla kalori alımına yol açmadan günlük protein hedefini tutturmayı kolaylaştıran tavuk; yüksek proteinli diyetlerden Akdeniz tipi beslenmeye ve GLP-1 sınıfı ilaç kullananların beslenme programlarına kadar pek çok diyete uyum sağlıyor.

Beslenme uzmanları, tavukta bulunmayan omega-3 ve lif gibi bileşenleri alabilmek için menülerin balık, yumurta, baklagiller ve bitkisel proteinlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BEYAZ ETİN BESİN DEĞERLERİ FARKLILAŞIYOR

Uzman Diyetisyen Lauren Slayton, 170 ila 225 gramlık bir tavuk göğsü porsiyonunun yaklaşık 50 gram protein sunduğunu aktardı. Yağ oranı daha yüksek olan but gibi koyu et kısımlarında protein miktarı biraz daha düşük kalsa da bu bölgeler demir ve çinko açısından daha zengin bir içerik sunuyor. Her iki et türü de B grubu vitaminleri (niasin, B6, B12), selenyum ve fosfor içeriyor.

GÜNLÜK TÜKETİMİN 6 TEMEL ETKİSİ

Uzmanların görüşlerine göre her gün tavuk tüketmenin vücut üzerindeki temel etkileri şu başlıklar altında toplanıyor:

Enflamasyon: Düşük hem demir içeriği nedeniyle kırmızı ve işlenmiş etlere kıyasla iltihaplanmayı daha az tetikliyor ancak aşırı tüketimde içindeki araşidonik asit enflamasyona zemin hazırlayabiliyor.

Ruh Hali: İçeriğindeki triptofan amino asidi sayesinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini destekliyor.

Kan Şekeri: Karbonhidrat barındırmadığı için kan şekerinde doğrudan bir dalgalanmaya yol açmıyor; karbonhidratlı gıdalarla birlikte yendiğinde ise glikoz sıçramalarını dengeliyor. Panelenmiş veya yoğun soslu tarifler bu olumlu etkiyi ortadan kaldırabiliyor.

Bağışıklık Sistemi: Çinko, selenyum, B6 vitamini ve protein içeriğiyle bağışıklık hücrelerinin üretim ve işleyişine doğrudan katkı sağlıyor. Uzmanlar, tüm bu bileşenlerden tam yararlanmak için göğüs ve but etinin dönüşümlü tüketilmesini öneriyor.

Enerji Seviyesi: Oksijen taşınmasında görevli demir, besinleri enerjiye dönüştüren niasin ve yavaş sindirilen protein yapısı sayesinde gün boyu kademeli ve dengeli bir enerji salınımı sağlıyor.

Tokluk Hissi: Karbonhidrat ve yağlara göre daha geç sindirilen protein yapısı, öğün aralarındaki atıştırma isteğini azaltarak kalori hesabı yapmadan porsiyon kontrolünü kolaylaştırıyor.

PORSİYON MİKTARI VE DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Günlük tüketim sınırına ilişkin konuşan Lauren Slayton, aşırıya kaçılmadığı sürece kesin bir üst limit bulunmadığını belirtti. Mary Morawetz ise fiziksel olarak aktif yetişkinler için günde ortalama 170–225 gram tavuk tüketiminin ideal olduğunu, ancak tavuğun diğer besin gruplarının yerini almaması gerektiğini kaydetti.

Pişirme tekniklerine de dikkat çeken uzmanlar; yağda kızartma ve paneleme yerine fırınlama, haşlama, ızgara veya sıcak hava fritözü kullanımını tavsiye ediyor.

Doğrudan yüksek ateşte etin kömürleşecek derecede pişirilmesinin sağlık riskleri oluşturabileceği uyarısında bulunulurken, derili tavuğun yağ ve kalori oranını yaklaşık iki katına çıkardığı, hazır sos ve marinasyonların ise yüksek sodyum içerdiği hatırlatıldı.