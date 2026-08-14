Mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biri olan soğan, yemeklere lezzet katmasının yanı sıra içerdiği çeşitli bileşenlerle de öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre bazı sağlık sorunları bulunan kişilerin soğan tüketirken daha dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıkları ve alerjisi bulunan kişilerde soğan, mevcut şikayetleri artırabiliyor.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ

Soğana karşı alerjik reaksiyon bazı kişilerde gıda intoleransı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Uzmanlara göre tüketimin ardından bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler kişiden kişiye değişirken, bazı durumlarda ödem gibi belirtiler görülebiliyor. Bu nedenle soğan tüketimi sonrasında belirgin reaksiyon yaşayan kişilerin uzman değerlendirmesi alması önem taşıyor.

GASTRİT VE ÜLSERDE ŞİKAYETLERİ ARTIRABİLİR

Soğanın mide asidini artırabilmesi nedeniyle gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları bulunan kişilerde şikayetlerin artabileceği belirtiliyor. Özellikle çiğ soğan, mide hassasiyeti bulunan kişilerde yanma, ağrı ve rahatsızlık hissine neden olabiliyor.

PANKREATİT HASTALARI TÜKETİME DİKKAT ETMELİ

Pankreatit gibi sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıklarda da soğan tüketiminin kişiye göre değerlendirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, mide ve sindirim sistemi hassasiyeti bulunan kişilerin hangi besinlerin şikayetlerini artırdığını gözlemlemesini ve gerektiğinde doktorlarına danışmasını öneriyor.

KOLİTTE SİNDİRİM SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR

Soğan, bazı karbonhidratları yüksek miktarda içermesi nedeniyle hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sindirim sorunlarını tetikleyebilir. Bu nedenle kolit veya benzeri bağırsak problemleri yaşayan kişilerin soğan tüketimine karşı bireysel toleranslarını dikkate almaları gerekiyor.

ASTIM VE ALERJİSİ OLANLAR BİREYSEL DEĞERLENDİRMELİ

Bronşiyal astımı bulunan kişilerde soğanın doğrudan hastalığa neden olduğu söylenemez. Ancak soğana karşı alerjisi veya hassasiyeti bulunan kişilerde tüketim sonrasında çeşitli reaksiyonlar görülebiliyor. Bu nedenle daha önce soğan tüketimine bağlı alerjik belirti yaşayan kişilerin dikkatli olması gerekiyor.

HER HASTA İÇİN AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Uzmanlara göre soğanın tamamen yasaklanması gereken bir besin olduğu düşünülmemeli. Tüketimin etkisi kişinin mevcut hastalığına, hassasiyetine ve tükettiği miktara göre değişebiliyor. Özellikle gastrit, ülser, pankreatit, kolit veya gıda alerjisi bulunan kişilerin beslenme düzenlerinde değişiklik yapmadan önce doktorlarına danışmaları öneriliyor.