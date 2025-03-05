Beyinde bulunan omega-3 gibi sağlıklı yağların seviyesinin arttırılmasının, motor nöron hastalığı ve bunama gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabileceği üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Bu araştırma, omega-3 yağ asitlerinin, bu hastalıkların genetik sebepleriyle bağlantılı olarak beyin sağlığını iyileştirebileceğini öne sürüyor. İnsan vücudu tarafından üretilemeyen ve yalnızca besinlerle alınması gereken iki önemli esansiyel yağ asidi vardır: Alfa linoleik asit (omega-3) ve linoleik asit (omega-6). Alfa linoleik asit, keten tohumu, soya fasulyesi ve bitkisel yağlarda bulunurken, linoleik asit de benzer besinlerde yer alır.

HAYATTA KALMA SÜRELERİ YÜZDE 83 ARTTI

Araştırmacılar, motor nöron hastalığı ve frontotemporal demans hastalıklarına sahip bireylerin yanı sıra bu hastalıkların en yaygın genetik nedeni olan C9orf72 mutasyonunu taşıyan meyve sineklerinin hücrelerindeki yağ asidi seviyelerini gözlemledi. Meyve sineklerinde, omega-3 yağ asitleri de dahil olmak üzere çoklu doymamış yağ asitlerinin seviyelerinin sağlıklı bireylere göre oldukça düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar sineklere, bu iki yağ asidini verdiğinde hayatta kalma oranlarında küçük bir iyileşme gözlemledi. Hatta sineklerin genetik olarak bu yağ asitlerini kendilerinin üretebilecek şekilde değiştirilmesiyle, hayatta kalma süreleri yüzde 83 oranında arttı ve 15 günden 27,5 güne çıkarak önemli bir iyileşme sağlandı.

Londra Üniversitesi Demans Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Adrian Isaacs, araştırmanın sonuçlarını şu ifadelerle değerlendirdi:

“Epidemiyolojik çalışmalarda, omega-3 yağ asidi alımı yüksek olan bireylerin motor nöron hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğu görülüyor. Çalışmamız, bu ilişkinin ardındaki mekanizmaları anlamamıza yardımcı oluyor. Bulgularımız, omega-3 yağ asitlerinin beyindeki seviyelerinin artırılmasının motor nöron hastalığı üzerinde faydalı etkiler yaratabileceğini gösteriyor.”

BİLİŞSEL GERİLEMEYİ ENGELLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Omega-3 yağ asitlerinin besin kaynakları arasında balık ve deniz ürünleri (özellikle somon, uskumru, ton balığı, ringa balığı ve sardalya), kuruyemişler, tohumlar ve bitkisel yağlar bulunur. Daha önce yapılan araştırmalar da omega-3 yağ asitlerinin bilişsel gerilemeyi engelleyerek hafızayı güçlendirdiğini ve beyin sağlığını iyileştirdiğini ortaya koymuştu.