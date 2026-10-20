Bilim insanları, her gün yaban mersini tüketen yaşlı yetişkinlerde depresif belirtilerin daha fazla azaldığını gözlemledi.

ABD'deki Hinda ve Arthur Marcus Yaşlanma Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen küçük çaplı bir araştırma, günlük yaban mersini tüketiminin bağırsak mikrobiyomu ve ruh hali üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırmacılar, düzenli olarak yaban mersini tüketen yaşlı yetişkinlerde depresif belirtilerin daha fazla azaldığını gözlemledi. Bununla birlikte, sonuçlar yaban mersininin depresyon belirtilerini hafiflettiğini kanıtlamak için yeterli olmadı.

Araştırmaya, hafif depresyon belirtileri gösteren ve fiziksel olarak hareketsiz bir yaşam süren 65 yaş ve üzerindeki 18 kişi katıldı. Katılımcılar üç ay boyunca her gün 48 gram yaban mersini tozu veya plasebo tüketti. Araştırmacılar bu süreçte bağırsak mikrobiyomunu inceleyerek kısa zincirli yağ asitlerini ve bağırsak bakterilerinin işlevleriyle ilişkili genleri analiz etti.

BAĞIRSAK BAKTERİLERİ DEĞİŞİYOR

Araştırmanın sonunda, yaban mersini tüketen grupla plasebo grubu arasında ruh halindeki iyileşme bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bağırsaktaki mikrobiyal türlerin genel dağılımında ve metabolitlerde de belirgin bir değişiklik görülmedi.

Buna karşın araştırmacılar, bağırsak mikrobiyotasının işlevleriyle ilişkili bazı genlerde değişiklikler tespit etti. Bu değişikliklerden biri, beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimde rol oynayan gama-aminobütirik asit (GABA) üretimiyle bağlantılı bir enzimi ilgilendiriyordu.

YABAN MERSİNİ DEPRESYONA İYİ GELİYOR MU?

Yaban mersini, lif ve antosiyanin adı verilen antioksidan bileşikler içeriyor. Araştırmacılara göre bu bileşenler, bağırsak mikrobiyomunu ve bağırsak kaynaklı bazı metabolitleri etkileyebilir. Bu durum, bağırsak sağlığı ile ruh hali arasındaki ilişkinin anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Çalışma yalnızca 18 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği için sonuçların daha geniş bir gruba genellenmesi mümkün değil. Bulgular, yaban mersininin depresyon tedavisinde etkili olduğunu göstermiyor. Bu nedenle meyvenin ruh sağlığı üzerindeki olası etkilerini ortaya koymak için daha fazla katılımcıyla yürütülecek kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyuluyor.