Fransa merkezli kuruluş Bloom tarafından gerçekleştirilen ve Noklapja’da yayımlanan güncel bir araştırma, Avrupa pazarındaki konserve ton balıklarında ciddi oranlarda cıva kirliliği olduğunu ortaya koydu. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki marketlerden satın alınan 148 konserve ton balığı üzerinde yapılan laboratuvar analizlerinde, test edilen ürünlerin tamamında cıva tespit edildi.

ÜRÜNLERİN %57'Sİ SINIR DEĞERİN ÜZERİNDE

Araştırma sonuçlarına göre, incelenen konservelerin %57'si, genel balık türleri için belirlenen ve kilogram başına 0,3 mg olan en katı cıva sınırını aştı. Avrupa Birliği’nin (AB) ton balığı için uyguladığı mevcut yasal sınır 1 mg/kg olsa da Bloom, bu sınırın sağlık risklerini yansıtma konusunda yetersiz olduğunu raporladı.

İncelemelerde iki yerel üründeki cıva konsantrasyonu 0,16 ve 0,21 mg/kg ile güvenli sınırlar içinde kalırken, diğer pek çok üründe bu oranların çok üzerine çıkıldığı belirlendi.

YASAL SINIRI 4 KAT AŞAN MARKALAR DA VAR

Raporda, en yüksek cıva oranına Paris’teki bir Carrefour City mağazasından alınan "Petit Navire" marka konserve ton balığında rastlandığı belirtildi. Söz konusu üründe 3,9 mg/kg cıva tespit edildi. Bu miktar, tavsiye edilen 0,3 mg/kg’lık seviyenin çok üzerinde olmasının yanı sıra AB'nin ton balığı için belirlediği 1 mg/kg’lık resmi üst sınırın da yaklaşık dört katına tekabül ediyor. Fransa'da satılan üç farklı konserve markasının ise 1 mg/kg'lık yasal eşiği doğrudan aştığı kayıtlara geçti.

BÜYÜK VE YAŞLI BALIKLARDA RİSK YÜKSELİYOR

Tarım ve gıda endüstrisi mühendisi Xavier Lefebvre, balıklardaki cıva birikiminin balığın türüne, avlandığı bölgeye ve yaşına bağlı olduğunu ifade etti. Yaşlı balıkların çevresel cıvaya daha uzun süre maruz kaldığını belirten uzmanlar, ton balığı gibi küçük balıklar ve yumuşakçalarla beslenen büyük yırtıcı türlerin, vücutlarında sardalya gibi küçük ve kısa ömürlü balıklara kıyasla daha fazla ağır metal biriktirdiğini bildirdi. AB'nin büyük balık türleri için daha yüksek limitler koymasının nedeni de bu biyolojik birikim olarak gösteriliyor.