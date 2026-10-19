Bursa Saati yazarı Yüksel Baysal'ın yazısına göre olay, 2023 yılının mayıs ayında başladı. Şirketini halka arz etmek isteyen Bursalı bir sanayici, iki yıldır SPK'ya yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını belirterek yeni seçilen Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'ya ulaştı. Sanayici, başvurularının ardından kendisinden rüşvet istendiğini öne sürdü.

Atmaca, konuyla ilgili SPK Başkanı Ömer Gönül'ü telefonla aradı. Gönül'ün şirketi tanıdığını ve halka arz için gerekli şartları taşıdığını, ancak dosyada bazı eksiklikler bulunduğunu söylediği aktarıldı. Sanayici ise belgelerinin eksiksiz olduğunu savundu.

Başvurunun sonuçlanmaması üzerine Atmaca'nın Gönül'ü yeniden aradığı ve dosyanın kurul gündemine alınmaması halinde konuyu TBMM'ye taşıyacağını söylediği belirtildi.

ŞİRKETİN FETÖ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Saadet Partili Atmaca'nın anlatımına göre SPK Kurulu, olağan toplantı gününden farklı olarak o hafta cuma günü toplandı ve şirketin halka arz başvurusunu görüştü. Kurul üyelerinden ikisinin, şirketin FETÖ ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek başvuruya karşı çıktığı iddia edildi. Atmaca ise bu iddiaya karşı şirketin dosyasında gerekli belgelerin bulunduğunu belirtti.

Bunun üzerine Saadet Partili Atmaca'nın AKP Bursa Milletvekili Refik Özen'le görüştüğü aktarıldı. Özen'in daha sonra AKP'nin Kızılcahamam kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte olduğu sırada Atmaca'yı aradığı ve şirketin bilgilerini istediği belirtildi.

Atmaca'nın belgeleri göndermesinin ardından Bakan Şimşek'in SPK Başkanı Ömer Gönül'le görüştüğü, ancak şirketin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasının yeniden gündeme geldiği öne sürüldü. Atmaca, şirketin bu iddiaya karşı hazırladığı belgeleri de ilettiğini anlattı.

HALKA ARZIN ARDINDAN RÜŞVET İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Bir süre sonra şirketin halka arz edildiğine ilişkin haberleri gördüğünü belirten Atmaca, sanayicinin kendisine teşekkür etmemesi üzerine AKP Bursa Milletvekili Refik Özen'le birlikte şirket sahibini ziyaret ettiğini aktardı. İddiaya göre sanayici, SPK Başkanı Gönül'ün kendisini arayarak dosyasını güncellemesini ve yeniden başvurmasını istediğini anlattı.

BİR MİLLETVEKİLİ ARADI...

Sanayicinin belgeleri yeniden teslim etmesinin ardından kendisini bir milletvekilinin aradığı ve ertesi gün ziyaretine geleceğini bildirdiği öne sürüldü. Atmaca'nın Demokrasi ve Uzlaşma Grubu toplantısında bu kişinin ismini açıkladığı, ancak Baysal'ın yazısında söz konusu isme yer verilmediği belirtildi.

600 BİN DOLAR ÖDEMEK ZORUNDA KALDIĞI İDDİASI

Baysal'ın aktardığına göre, sanayiciyle görüşen milletvekili olduğu belirtilen kişi, halka arz sürecinde para vermesinin gerektiğini söyledi. Sanayicinin halka arzdan vazgeçmek istediğini belirtmesine rağmen bu kararından dönmesinin istendiği öne sürüldü.

Atmaca'nın iddiasına göre sanayici, korktuğu için 600 bin dolar rüşvet ödedi ve şirketi halka arz edildi. Ödemenin kime, hangi tarihte ve hangi yöntemle yapıldığına ilişkin ayrıntılar ise yazıda yer almadı.

Baysal'ın "Bir rüşvet hikayesi" yazısı sosyal medyada gündeme geldikten sonra yayınlandığı "Bursa Saati" sitesinden kaldırıldı.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BAKAN ŞİMŞEK'LE GÖRÜŞTÜM"

Sözcü, Bursalı sanayiciye yardımcı olmaya çalışan AKP Bursa Milletvekili Refik Özen ile Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'yla görüştü.

AKP Bursa Milletvekili Refik Özen konuya ilişkin açıklamada, "Yazıda benimle ilgili bilgiler kısmen doğru. Bursalı sanayicimizin sorununu Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüm, bilgilendirdim. Bu görüşmeden 2 ay sonra sanayicimizin şirketi halka arz oldu. Sonra sanayicimiz, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile birlikte beni ziyaret etti. Bursalı sanayicimiz, kendisinden rüşvet istendiğini iddia etti. Rakam telaffuz etmedi, kimin istediğine dair de isim vermedi" ifadelerini kullandı.

"KONU DOĞRU, ANLATTIKLARIMI İNKAR EDECEK DEĞİLİM"

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ise, "Biz siyaseti Allah rızası için yapıyoruz. Konu doğru, anlattıklarımı inkar edecek değilim. Ama rüşvet sanayicimizin iddiası, ben şahit değilim. Belgeli değil... Yazılanlar birebir anlattıklarım değil. Yazar biraz kendi yorumunu da katmış. Evet, SPK Başkanı Ömer Gönül'le de görüşmüştüm. Sanayicimize yardımcı olmaya çalıştık. Metin Külünk'ün de olduğu ortamda anlattım, paylaştım. Öyle bir süreç olmuştu. Külünk de ilk kez benden duymuştu" diye konuştu.