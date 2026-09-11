Yurt içinde tırmanışını sürdüren enflasyon ve döviz kurlarındaki rekor seviyeler, mutfaktaki yangını her geçen gün daha da büyütüyor. Türk lirasındaki değer kaybı ve üretim maliyetlerinin artması, pazar ve market etiketlerine zam olarak yansıyor.

Her gün yeni bir zam dalgasıyla güne başlayan vatandaşlar, en temel gıda maddelerini dahi almakta zorlanıyor. Vatandaşın sırtında adeta bir kambur haline gelen hayat pahalılığı, uluslararası karşılaştırmalı raporlarda da Türkiye’yi alt sıralara mahkûm ediyor.

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA SONDAN DÖRDÜNCÜ OLDU

Dünya genelindeki gıda enflasyonu verilerinin yer aldığı rapora göre Türkiye, yüzde 33,79’luk gıda enflasyonu oranıyla listenin sondan dördüncü sırada yer aldı.

En yüksek gıda enflasyonuna sahip ülkelerin sıralandığı listede Türkiye; Venezuela (yüzde 555), İran (yüzde 130) ve Arjantin’in (yüzde 34,9) ardından en yüksek gıda enflasyonuna sahip 4. ülke olarak kayıtlara geçti.

YILLARDIR SAVAŞTA OLAN SURİYE’DEN BİLE KÖTÜ DURUMDAYIZ

Açıklanan rapordaki en dikkat çekici ve vahim ayrıntı ise komşu ülke Suriye ile olan karşılaştırmada ortaya çıktı. Yıllardır yıkıcı bir iç savaşın ve ekonomik ambargoların pençesinde mücadele eden Suriye’de gıda enflasyonu yüzde 29,1 seviyesinde olurken, Türkiye yüzde 33,79 ile Suriye’nin de gerisinde kaldı.

KÜRESEL GIDA ENFLASYONUNDA ÖNE ÇIKAN DİĞER ÜLKELER

Gıdadaki fahiş fiyat artışlarında başı çeken ülkeler ve açıklanan son veriler şu şekilde sıralandı:

Venezuela: %555

İran: %130

Arjantin: %34.9

Türkiye: %33.79

Suriye: %29.1

Moğolistan: %21.5

Nijerya: %20.31