Beslenme uzmanları ve gıda analistleri, sağlıklı bir yaşam için günlük kalori sınırlarına dikkat çekerken, marketlerde satılan bazı temel gıda maddelerinin yüksek enerji değerlerine karşı tüketicileri uyardı. Yapılan araştırmalar, ortalama bir insanın günlük enerji ihtiyacının 2000 ila 2500 kilokalori (kcal) arasında değiştiğini gösterirken, bazı ürünlerin sadece 200 gramının bu ihtiyacın tamamını karşılayabildiğini ortaya koyuyor.

KALORİ DEĞERLEİNE GÖRE ÜÇ ANA GRUBA AYRILIYOR

Gıdalar, 100 gramlarındaki enerji miktarlarına göre üç ana gruba ayrılıyor:

Düşük kalorili gıdalar (150 kcal altı): Çoğu sebze ve meyve, süt ile az yağlı süt ürünleri bu grupta yer alıyor.

Orta kalorili gıdalar (200 – 350 kcal): Çoğu et ve balık türü, sert peynirler, tahıllar ve unlu mamuller bu kategoride sınıflandırılıyor.

Yüksek kalorili gıdalar (400 kcal ve üzeri): Şekerlemeler, tatlılar, bal, reçel, kuruyemişler ve alkollü içecekler bu grupta bulunuyor. Bu gruptaki bazı ürünlerin enerji değeri 100 gramda 1000 kilokaloriye kadar yaklaşabiliyor.

EN YÜKSEK KALORİLİ ÜRÜNLER LİSTELENDİ

Yapılan analizlere göre doğadaki en yüksek enerji yoğunluğuna sahip bileşen yağdır. 1 gram saf yağ yaklaşık 9 kilokalori içermektedir. Bu doğrultuda yapılan ürün kıyaslamaları şu sonuçları verdi:

Bitkisel Yağlar (Ayçiçek, Zeytin, Keten Tohumu, Hindistan Cevizi vb.): %100'e yakın yağ oranına sahip olan bu ürünler, 100 gramda 850 ila 900 kcal barındırarak dünyanın en yüksek kalorili gıda maddesi grubunu oluşturuyor. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ortalama 130 kcal enerjiye sahip.

Balık Yağı: 100 gramında yaklaşık 900 kcal enerji barındırıyor.

Hayvansal İç Yağlar (Salo vb.): İçindeki et damarı oranına bağlı olarak 100 gramında 700 ila 850 kcal enerji bulunduruyor.

Kızartılmış Yağ Kalıntıları (Kıkırdak / Şıkırdak): Bitkisel yağda kızartılmış hayvansal iç yağ parçalarından oluşan bu yiyeceğin kalorisi, süzülme durumuna bağlı olarak 100 gramda 850 kcal değerine ulaşabiliyor.