Beslenme uzmanları, modern yaşamın hızıyla birlikte popülerleşen bazı kahvaltı alışkanlıklarının metabolik hastalıklara davetiye çıkardığını vurguladı. Özellikle çocukların ve gençlerin beslenme çantasında sıkça yer alan paketli ürünlerin içerikleri, uzun vadeli sağlık projeksiyonlarında endişe yaratıyor.

YÜKSEK ŞEKER VE RAFİNE KARBONHİDRAT RİSKİ

Araştırmalar, her evde bulunan ve "pratik" olarak nitelendirilen hazır kahvaltılık gevrekler, çikolatalı sürülebilir kremalar ve aromalı sütlerin içerdiği yüksek şeker oranına dikkat çekti. Bu besinlerin tüketilmesiyle birlikte kan şekerinde yaşanan ani dalgalanmaların, obezite ve tip 2 diyabet gibi kronik rahatsızlıklarla doğrudan ilişkili olduğu belirtildi.

KATKI MADDELERİ VE İŞLENMİŞ GIDALAR

Uzmanlar, paketli gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılan koruyucu, renklendirici ve aroma verici maddelerin vücut üzerindeki etkilerinin takibinin önemine değiniyor. İşlenmiş gıdaların doğal besin değerinden yoksun olması, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin alımını engellerken, yapay içeriklerin birikimine yol açabiliyor.

DENGELİ KAHVALTININ FORMÜLÜ

Beslenme planlamasında "altın standart" olarak kabul edilen dengeli kahvaltının formülü ise şu şekilde özetlendi:

Protein Kaynakları: Yumurta ve peynir çeşitleri.

Lifli Gıdalar: Tam tahıllı ekmekler ve mevsim sebzeleri.

Doğal Yağlar: Zeytin, ceviz ve çiğ kuruyemişler.

Uzmanlar, güne enerjik başlamak ve gün boyu tokluk hissini korumak için işlenmiş ürünlerden kaçınılarak, geleneksel ve doğal bir kahvaltı modelinin benimsenmesi gerektiğini önemle tavsiye etti.