İstanbul Kadıköy’de Söğütlüçeşme Tren İstasyonu’nun viyadük altına inşa edilen ve Nisan 2025’ten bu yana tartışmalar eşliğinde faaliyetini sürdüren Terminal Kadıköy projesinde dikkat çeken bir dijital protesto gerçekleşti. Alan içerisinde bulunan bir reklam ekranı hacklenerek panoya büyük harflerle "Bu bina kent suçudur" ifadesi yansıtıldı.

KENT SAVUNUCULARI PROJEYE TEPKİLİ

Kent hakkı savunucuları, AVM’ye dönüştürülen alanın geçmişte geniş bir yeşil alan olduğunu ve sokakta yaşayan hayvanların kent sakinleri tarafından burada beslendiğini belirtti. Proje öncesinde bölgenin “izbe ve güvensiz bir alan” olarak tanımlandığı ifade ediliyor.

Kentlerin rant ve kâr odaklı politikalarla biçimlendirildiğini belirten Polen Ekoloji Kolektifi, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Deprem toplanma alanlarının ve yeşil dokunun AVM projelerine kurban edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BU BİNA KENT SUÇUDUR”

Evet, bu bina bir kent suçudur, peki neden?

Bu alanın bir AVM’ye çevrilmesi sürecinde, bu bölgenin tamamı sokakta yaşayan hayvanların kent sakinlerince bakıldığı, geniş ve yeşil bir alandı. Buralara yıllarca izbe bir alan, güvensiz bir yer diyerek bir anlatı kuruldu.

Kadıköylülerin itirazlarına rağmen bu alan, giderek yapılaştırıldı ve her gediği bir rant alanına, bir dükkana, bir cep boşaltma tuzağı haline getirildi.

Bugün metrobüse, marmaraya yetişmeye çalışan emekçilerin ayağına sürekli bir burgerci, bir küçük burjuva aylak takımı dolanmakta.

İstanbul’un belki en absürt soylulaştırma vakalarından birisidir bu. Hem bir deprem toplanma alanı, hem kentsel bir yeşil alanın tümü, bir avuç AVM’ye kurban edildi.

Merak ediyoruz, acaba neoliberal kent politikaları ileride kanalizasyonları, çıkmaz sokakları, apartman boşluklarını ve daha başka akla gelmeyen nereleri AVM’lere çevirecek?

Kent suçu tam olarak budur: Hiçbir afetten kaçışın olmayacağı şekillerde kentin tamamen bir reklam panosuna, para tuzağına çevirilmesi, bütün bir kentin premium abonelik şartına bağlanmasıdır. Reklamsız bir kent deneyimi istiyor; kentlerimizde temiz ve güvende yaşayabilmek istiyoruz.

Bugün kentlerimizin her yanından veri toplanıyor, her bir sokak ve köşe başı MOBESE’lerle takip ediliyor, fakat kentler hiçbir şekilde yaşamı kolaylaştıracak ve sağlıklı, temiz yaşama imkanı sağlayacak şekilde planlanmıyor.

Kentlerin her santimetrekaresi kâr maksimizasyonuna göre planlandıkça her yanı patlayan ışıklı reklam ekranlarıyla dolu dijital bir gözetim cehennemine mahkum ediliyoruz!"