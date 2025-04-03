TikTok'ta viral olan bu trendin öncülerinden biri olan fitness fenomeni Ashton Hall, sabah 4'te kalktığı, buz gibi suyla yüzünü yıkadığı ve yüzüne muz kabuğu sürdüğü sabah rutiniyle dikkat çekti. Hall'un bu yöntemi, kısa sürede birçok kullanıcı tarafından denendi ve sosyal medyada "doğal botoks" olarak adlandırılmaya başlandı.

Beslenme uzmanı Benjamin Bunting, muz kabuğunun cilt için faydalı olabileceğini söylüyor: "Muz kabukları, cildi nemlendiren ve koruyan antioksidanlar ile B vitaminleri içerir. Ayrıca, kabuğun iç kısmı hafif bir peeling etkisi yaparak ölü deriyi temizleyebilir."

Bunting, yöntemi uygulamak isteyenlerin olgun bir muzun kabuğunu dairesel hareketlerle yüzlerine sürmesini, 15 dakika bekletmesini ve ardından soğuk suyla durulamasını öneriyor.

BAZI UZMANLAR "CİLT İÇİN RİSKLİ OLABİLİR" DİYOR

Ancak bazı dermatologlar, muz kabuğu trendine temkinli yaklaşıyor. Youth Lab Australia'nın kurucusu Dr. Kate Jameson, muzun içeriğinde C vitamini, E vitamini ve antioksidanlar bulunduğunu kabul etse de bunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir cilt bakım yöntemi olmadığını belirtiyor:

"Bazı kişilerde cildi yatıştırabilir veya kısa süreli bir nemlendirme sağlayabilir. Ancak profesyonel olarak formüle edilmemiştir ve cilde uygulanmak için tasarlanmamıştır. Özellikle hassas veya açık yaralı ciltlerde enfeksiyon riski olabilir. Muz kabuğunun siğiller gibi bazı cilt sorunlarına iyi geldiği söyleniyor ancak bu tamamen anektodlara dayalı bir inanış."

Uzmanlar, sosyal medyada yayılan her trendin güvenilir olmadığını ve cilt sağlığı konusunda doktora danışmadan bilinçsizce hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.