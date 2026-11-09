Türkçede günlük konuşmalarda sık kullanılmayan ancak güçlü bir anlam taşıyan kelimelerden biri de “istihza”. Özellikle eski metinlerde ve edebî eserlerde karşılaşılan bu sözcük, bir kişinin sözleriyle ya da davranışlarıyla başka biriyle alay etmesini ifade ediyor.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde yer alan istihza kelimesi, “alay” anlamına geliyor. Bir kişiyle doğrudan dalga geçmekten ince ve üstü kapalı biçimde alay etmeye kadar uzanan bir anlam taşıyor.

İstihza kelimesi hangi durumlarda kullanılır?

İstihza, bir kişinin başka birini küçümsemek, iğnelemek veya alaya almak amacıyla kullandığı söz ve davranışları anlatmak için tercih ediliyor. Bazen açıkça yapılan bir alaydan ziyade, sözlerin arkasına gizlenen ince bir küçümseme anlamı da taşıyor.

Örneğin, bir kişinin yaptığı hataya karşı “Gerçekten çok başarılısın!” sözünün alaycı bir tonla söylenmesi istihzaya örnek gösterilebilir.

İstihza kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İstihza kelimesinin en yakın karşılığı alaydır. Ancak kelime, özellikle edebî ve yazılı anlatımlarda daha farklı bir ifade gücü taşıyor. Bu nedenle günlük konuşmalarda pek karşılaşılmasa da Türkçenin dikkat çeken sözcükleri arasında yer alıyor.