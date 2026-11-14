Türkçede geçmişte daha sık kullanılan ancak günümüzde giderek unutulan bazı kelimeler, taşıdıkları anlamlarla dikkat çekiyor. Bu sözcüklerden biri olan müphem, açıkça ifade edilmeyen, netlik taşımayan ve anlaşılması güç durumları tanımlamak için kullanılıyor.

Günümüzde belirsiz veya muğlak kelimeleriyle karşılanan bu sözcük, özellikle edebî metinlerde ve günlük dilde farklı anlatımlara zenginlik katıyor.

MÜPHEM NE DEMEK?

Arapça kökenli müphem kelimesi, açık olmayan, belirsiz, kapalı ve anlaşılması güç anlamına geliyor. Bir düşüncenin, sözün veya durumun net biçimde ortaya konulmadığı hallerde kullanılıyor.

Bir konunun ayrıntılarının bilinmemesi ya da anlatılanların kesin bir sonuca ulaşmaması da müphem olarak nitelendirilebiliyor. Kelime, özellikle belirsizliğin ve netlik eksikliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda tercih ediliyor.

MÜPHEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Geleceğe ilişkin müphem ifadeler kullanmaktan kaçındı. Yaptığı açıklamalar, akıllardaki soruları yanıtlamak yerine daha müphem bir tablo ortaya çıkardı.

Eski mektupta, olayların nasıl geliştiğine dair müphem ifadeler yer alıyordu.

MÜPHEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Müphem kelimesinin eş anlamlıları arasında "belirsiz", "muğlak", "kapalı" ve "anlaşılmaz" ifadeleri bulunuyor.