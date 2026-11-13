Birbirine benzeyen, aynı türden olan veya ortak özellikler taşıyan şeyleri tanımlamak için günümüzde genellikle "benzer" ya da "türdeş" kelimeleri kullanılıyor. Ancak Türkçede bu anlamı karşılayan, geçmişte daha sık kullanılan bir kelime daha var: Mütecanis.

MÜTECANİS NE DEMEK?

Arapça kökenli mütecanis kelimesi, aynı cinsten olan, türdeş ve benzer nitelikler taşıyan anlamına geliyor. Ortak özellikleri bulunan, birbirinden farklı olmayan veya aynı grupta değerlendirilebilen varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Özellikle eski metinlerde ve edebî eserlerde karşılaşılan bu kelime, günümüzde günlük konuşma dilinde daha az tercih ediliyor. Mütecanis sözcüğü, bir bütünün parçaları arasındaki benzerliği ve uyumu anlatmak için de kullanılabiliyor.

MÜTECANİS KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE NASIL KULLANILIR?

Araştırmada birbirine yakın özellikler taşıyan mütecanis gruplar oluşturuldu.

Toplantıya katılan kişiler, benzer görüşlere sahip mütecanis bir topluluk oluşturuyordu.

Koleksiyonda aynı döneme ait mütecanis eserler bir araya getirildi.

MÜTECANİS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Mütecanis kelimesinin eş anlamlıları arasında "türdeş", "aynı cinsten" ve "benzer" ifadeleri bulunuyor.